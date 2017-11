Toma del poder por la sub 50

Señor Director:

Los resultados de la reciente elección de autoridades políticas, mostraron que, la generación “sub 50”, está emergiendo con fuerza. Incluso hay un diputado nacido en democracia.

Me parece muy natural y sano que así sea. También me parece muy bueno que, en especial en el Frente Amplio, no hayan alcanzado el poder ejecutivo, dado que estos cuatro años les serán muy útiles para ir consolidándose como un actor político capaz de gobernar a Chile.