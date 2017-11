Florcita Motuda: “Entraré al Congreso con mi capa blanca y la corona en la cabeza”

No solo fueron ex rostros de televisión los que se hicieron de un puesto, mediante votación popular, en la nueva Cámara de Diputados. A este espacio del Congreso que se renovará en marzo de 2018 también llegarán personas provenientes del mundo artístico. Uno de ellos es el ex Raúl y actual Florcita Alarcón, más conocido por su nombre arriba del escenario: Florcita Motuda.

El militante del Partido Humanista (PH) se transformó en uno de los cinco congresistas con los que contará esta colectividad. El hito es importante, puesto que a lo largo de la historia del PH solo había existido una diputada electa, Laura Rodríguez, que murió unos años antes de terminar su período, en 1992.

El futuro representante aseguró, en conversación con este medio, que le hubiera gustado salir electo con una “cantidad importante”. En ese sentido, dejó entrever la dosis de suerte con la que corrió en el distrito 17°; a diferencia de Alberto Mayol, que en el distrito 10° superó ampliamente en votación a otros dos ganadores de la jornada que pertenecieron a la lista de Giorgio Jackson (RD). Ahí deslizó su crítica al Frente Amplio.

“Nos perdimos algo interesante ahí. Encuentro notable que habiendo sacado 25 mil votos Mayol no haya podido quedar como diputado. La gente votó por el Frente Amplio porque se imagina un Frente Amplio interesante, y la realidad no es tanto como se lo imagina la gente, pero tenemos que llegar a aspirar a esa realidad”, indicó.

A pesar de los alcances, el creador de canciones como Pobrecito Mortal y Las máquinas se mostró contento con la bancada alcanzada por el conglomerado. “Somos 21 frenteamplistas, que tenemos muy claro lo que hay que hacer; está en la web de la Beatriz Sánchez; no más AFP, el tema de las aguas, cuestiones que son de primera importancia”, añadió.

En cuanto a su agenda de iniciativas más personales, el músico expresó que su trabajo también irá alineado con el mundo de las artes. Un adelanto, manifestó, es tratar de “acabar con ley maldita que hace que tome presos a los músicos que están en la calle por vagancia. Eso es tremenda violencia contra los artistas”.

Y respecto de su agenda de eventos musicales, el futuro diputado dijo que si bien tendrá que abocarse al trabajo en el Congreso, no abandonará su carrera en los escenarios chilenos.

Por último, y consultado acerca del vestuario que usará tanto el primer día como en su período de diputación, Florcita Motuda sentenció que no cambiará ni un ápice de sus conocidos atuendos.

“Mi entrada a la Cámara es con mi capa blanca que tiene estrellas negras y la corona arriba de la cabeza. La Pamela Jiles con la pluma y yo con la capa. Es un gesto político. Entro a esos ámbitos y no voy a cambiar.