De las federaciones de estudiantes al poder del Estado

Señor director :

No tiene nada de malo que los dirigentes estudiantiles se hagan elegir alcaldes, diputados e incluso senador, pues hay otros en Chile que se hacen elegir gracias a las cuñas de los amigos, de los correligionarios o de los parientes y también gracias al dinero. Esto ùltimo no se les puede reprochar a los primeros ya que generalmente no tienen plata. Por eso, ya desde ese punto de vista son màs legìtimos.

En la legislatura que se termina los ex dirigentes estudiantiles eran menos de una decena, contando los comunistas y los independientes. Ahora solamente considerando los miembros del Frente Amplio son una veintena. Se podría esperar que lo que no pudieron hacer dos (Jackson y Boric) lo van a hacer ahora los veinte, aunque permìtanmente ser pesimista pues matemáticamente poco pesan 20 en 150 .

Pero hay algo mas : los dirigentes estudiantiles que llegan hoy al parlamento, y mañana quizás a los ministerios, se han habituado poco a poco a las negociaciones con representantes del Estado y a menudo con los Ministros y han ido, por este hecho, poco a poco siendo integrados a esta mecánica del poder que , como lo sabemos, es tan insensible a los verdaderos intereses de nuestro pueblo. Esperemos que esos dirigentes por lo menos no olviden sus buenas intenciones porque en materia de resultados no nos podemos hacer muchas ilusiones.

En todo caso vale la pena hacer algunas precisiones . La primera de éstas es que el Frente Amplio no es una izquierda radical como los medios lo dicen. Una izquierda radical ha existido en Chile en varias ocasiones y la màs reciente es la de los años 60/70 con el MIR en particular.

Esa izquierda de los 60, donde habìa también muchos universitarios, nunca se presentò a las elecciones , a pesar de que tenìa mucha influencia, pero en cambio estuvo siempre muy presente en las luchas de los campesinos, de los pobladores y, un poco menos, de los obreros. Este no es el caso, como se sabe , del Frente Amplio y bastarìa para ilustrarlo señalar que en las ùltimas elecciones hubieron muchos lugares ( veàse Coronel , Lota,etc ) que eran antiguos reductos de los obreros y de la izquierda y donde el domingo pasado el voto Frente Amplio fue escuàlido e inferior al voto por Kast , es decir la extrema derecha pinochetista.

José Aguirre