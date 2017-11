Trabajadores de Minera Escondida paralizan faena en protesta por masivos despidos

El Sindicato N°1 de Minera Escondida, anunció este jueves la paralización temporal de faenas en señal de protesta por los más de 120 despidos anunciados por la minera, un 3% de la dotación.

Después de anunciados los recientes despidos, la directiva sindical se reunió con el presidente de Escondida, Marcelo Castillo, para conocer la razón de las destituciones.

Para el vocero de Sindicato Número N°1, Carlos Allendes, no existió argumento que justificara una causa real legítima, precisó que el gremio consideró una “práctica antisindical de represalia posterior al último proceso de negociación” y “amedrentamiento frente al próximo”.

“La paralización por los turnos se inició este jueves y terminará el viernes, medida de acción sindical que se reiterará en los turnos de relevo de la próxima semana, la acción sindical ha sido acatada masivamente por los socios. Los trabajadores se mantienen en el campamento minero, en actividades alternativas, todo ello como acción sindical de protesta y exigencia de resolución de los temas planteados”, afirmó.

Carlos Allendes, vocero del sindicato Número 1 de Minera Escondida, agregó que la paralización que se extenderá hasta las ocho de la mañana de este viernes, fue acatada por la totalidad de los socios, produciéndose a consecuencia de ello la detención total de las faenas.

El dirigente reconoció que con el anuncio, más las peticiones de mejoras en las condiciones laborales, aún no resueltas, se torna complicada la próxima negociación colectiva que deberá enfrentar Escondida con su sindicato único, el primer semestre del próximo año.

“La compañía no ha dado respuesta a una serie de peticiones que tienen que ver con abusos laborales y situaciones legales que singuen infringiendo, como el no cumplimiento y no llevar un registro de asistencia, donde fue nuevamente multada, más la condicionante que hoy se está desvinculando a por lo menos 120 trabajadores faltando pocos meses para una próxima negociación colectiva, entendemos que esto puede ser una especia de revanchismo o venganza a situaciones, convirtiéndose también en una suerte de persecución laboral”, expresó.

En tanto, según explicó la empresa, a través de un comunicado, la decisión responde al resultado de una evaluación de sus procesos. “La compañía concentra sus esfuerzos en mantener una operación segura y productiva, por lo que permanentemente debe realizar una evaluación crítica de sus procesos y de los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus actividades de manera segura y sustentable en el tiempo”.

Cabe recordar que a principios de año, 2 mil 500 trabajadores que componen la organización laboral, realizaron una huelga legal de 44 días, producida dentro del proceso de negociación colectiva, que concluyó luego de que la dirigencia decidieran extender el convenio anterior por 18 meses.