Chile y su futuro como Venezuela, Cuba o Corea del Norte

El ex presidente Piñera cada cierto nos sorprende con sus salidas de libreto donde su atolondramiento le juega malas pasadas, donde, en el pasado debate presidencial organizado por Anatel, el otrora candidato Eduardo Artés lo corrigió por usar una frase mal citada, “miente, miente, que algo queda”, atribuyéndole a uno de los mayores revolucionarios rusos, Lenin, una frese muy usada por Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del régimen NAZI en Alemania.

Para aclarar la idea de Goebbels, lo citamos textualmente:

Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento (…) Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida

Esta estrategia de mentira, desinformación y manipulación es justamente la que están usando los sectores más recalcitrantes de la derecha en Chile y le hacen un flaco favor a la democracia y a la ciudadanía, apostando por una campaña del miedo, proponiendo a Chile como el nuevo Venezuela ante una posible victoria presidencial del candidato del oficialismo.

Por otro lado, se ha querido culpar a la gestión del gobierno actual que los indicadores económicos no han sido los deseados en crecimiento y desempleo, pero, lo que sistemáticamente se ha omitido es que la economía chilena, como cualquier otra economía globalizada está sujeta a los ciclos económicos globales, tanto positivos como negativos.

Por ejemplo, uno de los efectos de la crisis asiática en 1997 fue que las exportaciones al mercado asiático, que representaban, en ese momento, un tercio de las exportaciones, disminuyeron en más de un 28% con respecto a 1996 (US$609 millones)[1]. Así mismo, la crisis subprime hizo sentir en 2009 sus efectos sobre la economía chilena: el PIB cayó 3.5% el primer semestre, el sector pesca cayó 27% y la industria un 10.3%; estos dos sectores fueron los más afectados, sin embargo, tanto la agricultura como la construcción fueron actividades decaídas[2]. La influencia de los ciclos económicos internacionales no es un hecho extraño, pues prácticamente la mayoría de los países están sujetos a los efectos de estos ciclos.

Hoy se está comenzando a recuperar el crecimiento, tanto en la economía mundial como en la chilena. El académico del Centro de Minería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, afirma en entrevista con BBC[3] que el precio del cobre va a aumentar en los próximos años, bonanza económica, que dará inicio a un ciclo muy positivo de 5 a 7 años.

Desempleo

El Gráfico 1, sobre tasas de desempleo anual 2009-2017, muestra que, si bien en 2013 se alcanzó una cifra bastante positiva del 5,98%, no podemos decir que estamos viviendo una crisis, pues la cifra promedio de los meses de enero a septiembre de 2017 tienen por tasa un 6,68%, una variación significante, pero que no se puede catalogar de crisis si en los últimos 6 años el desempleo ha rondado el 6%.

Gráfico 1: Tasa de desempleo anual entre 2009 y 2017.

Crecimiento

Por otro lado, tal como lo muestra el Gráfico 2, tenemos un crecimiento mundial[5] estimado para 2017de 3.5%, señal de la recuperación del crecimiento a nivel internacional. En el terreno local la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas[6] estima que el crecimiento de Chile para 2017es de un 1,4% mientras para el año 2018 el estimado es más feliz, situándose en un 2,5%. Por otra parte, los países de la OCDE[7] estiman su crecimiento para el presente y el próximo año en un 2.1%.

Gráfico 2: Crecimiento anual del PIB Mundial, PIB de Chile y países de la OCDE entre 2005 y 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional, OCDE y el Banco Central.

Existe una notoria sintonía entre la economía chilena, la economía mundial y la de los países de la OCDE, y no debe sorprender, pues es natural que en una economía globalizada existan este tipo de datos. Lo que si nos debe sorprender, es que un grupo de personas de derecha que detenta gran poder político, esté culpando a la actual Mandataria del bajo crecimiento.

En datos expuestos en el grafico anterior, podemos observar que entre 2010 y 2013 la economía chilena tiene un crecimiento mayor al mundial y al de los países de la OCDE; ante tal observación algunos partidarios del ex presidente Piñera se han encargado de difundir la idea de que su gobierno hizo crecer a Chile más que al resto del mundo, pero… ¡SORPRESA! El plus de la economía chilena en esos 3 años se relaciona a una subida del precio del cobre y no la brillante gestión del gobierno del ex presidente. Esta última idea se ilustra en el Gráfico 3, donde podemos observar que el precio del cobre fue mucho más favorable en el gobierno de Piñera que en el gobierno de la actual mandataria.

Gráfico 3: Precio del cobre en centavos de dólar por libra, cotizado en la Bolsa de Metales de Londres entre 2005 y 2017.

Fuente: Cochilco[8].

Ante la evidencia de que las tendencias económicas mundiales de auges y caídas afectan tanto a Chile como a otros países, podemos descartar totalmente que exista una crisis que llevará a Chile a la pobreza extrema y una serie de otros mitos que dañan la democracia, que imponen el terror y promulgan la ignorancia a cualquier costo. El bajo crecimiento de la economía chilena tiene factores externos y la recuperación del crecimiento es inminente, independiente del nuevo presidente electo.

