El futuro de los partidos políticos destinados a desaparecer

Son al menos catorce las colectividades que, después de las elecciones de este domingo 19 de noviembre, deberán dejar de existir por no haber conseguido el mínimo de votos exigidos por el Servicio Electoral. Mientras algunos como el PRI, ya cerraron una fusión con otro partido, otros, como el Partido Poder y el Liberal, decidieron hacer lo que sea para perseguir nuevamente la legalidad.

Martín Espinoza C |Viernes 24 de noviembre 2017 14:19 hrs.

Partido País (0,59%), el Partido de Trabajadores Revolucionarios (0,08%), el Ecologista Verde (2,15%), el Partido Igualdad (2,16%), Partido Liberal (0,78%), Partido Poder (1,46%), Amplitud (1,02%), Ciudadanos (0,51%), Todos (0,05%), Democracia Regional Patagónica (0,34%), Unión Patriótica (0,86%), MAS (0,16%), el Partido Izquierda Ciudadana (0,24%) y el Partido Regionalista Independiente (0,66%) . Esta es la lista de colectividades damnificadas después de las elecciones de este 17 de noviembre.

Según señala la ley, los partidos “se disolverán en caso de no alcanzar el 3% de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos ocho regiones o en cada una de a lo menos tres regiones geográficamente contiguas, según corresponda”. La normativa también señala que, independiente del porcentaje alcanzado, si es que el partido consigue tres parlamentarios en dos regiones distintas ya es suficiente para mantener su vigencia legal.

Consultamos en diferentes colectividades qué se planifica a futuro ante este adverso panorama.

El Partido Ecologista Verde forma parte de las colectividades que mantienen en duda su existencia. Consultado sobre el plan de acción, Felix González, presidente y diputado electo en el Biobío asume la misión con calma: “Nosotros como partido vamos a reinscribirnos y fusionar las regiones existentes o bien reinscribirnos y volver a inscribir región por región. Tenemos hasta las próximas municipales, hasta 2020. No hay ningún trámite administrativo que pueda impedir que sigamos existiendo, así que tenemos Partido Ecologista de seguro en las municipales 2020 con candidatos a alcaldes y concejales.

Con la misma tranquilidad se lo toma el Partido Igualdad, otro de los emblemáticos amenazados por no lograr el mínimo de sufragios. Iván Carrasco, representante de la tienda en la Mesa Nacional del Frente Amplio dice que, independiente de si logran o no, Igualdad seguirá teniendo un rol protagónico en la lucha de los pueblos por sus derechos sociales: “veremos la posibilidad de una fusión con algún partido o volver a legalizar el partido con firmas. No nos complica. No es la legalidad lo que determina qué es el Partido Igualdad. Usamos la legalidad como una herramienta, pero independiente de eso vamos a seguir siendo protagonistas de las luchas sociales de Chile y del Frente Amplio. De todas formas estamos seguros de que de aquí a las municipales tendremos un instrumento legal para disputar las elecciones”.

Uno que tiene el panorama resuelto es el Partido Regionalista Independiente. El partido de Chile Vamos ya acordó su alianza con el Partido Democracia Regional para evitar su disolución. Alejandra Bravo, ex candidata a diputada del PRI, hace referencia a las raíces similares de ambas colectividades: “Nos contactamos esa misma noche del domingo con el Partido Democracia Regional, un partido pequeño inscrito en cinco regiones y que también perdió su legalidad. Tenemos una raíz genuina idéntica y el presidente es un ex PRI y por lo tanto, bien. Ya cerramos el acuerdo de la fusión, por lo tanto hay PRI para rato, no desaparecemos”.

El Partido Poder ya definió seguir adelante como un partido legalmente constituido. Aún no tienen clara la vía que ocuparán para hacerlo pero, según Karina Oliva, presidenta del partido, este domingo en el Consejo se cerrará la decisión: “nosotros ya tenemos una diputada y lo que hemos acordado a nivel nacional es que el partido, si bien no alcanzó los quorum, se vuelve a constituir. No hay posibilidades de disolverlo. Podemos sufrir un traspié administrativo, pero en términos políticos durante el 2018 el partido seguirá en pie. Evaluamos tanto juntar firmas como fusionarnos con otro partido. Eso se responderá el domingo”.

Al igual que el Partido Poder, PAIS también tendrá un fin de semana de definiciones. En conversación con el ex presidenciable Alejandro Navarro, el senador explicó las alternativas que manejan: “Tenemos consejo general el día sábado, vamos a hacer una evaluación y un debate sobre una eventual reinscripción y la fusión del partido. En caso de una fusión, podría ser en el norte con el partido de Jorge Soria, Partido por la Integración Regional”.

Izquierda Ciudadana también pasará por un periodo de definiciones. La IC maneja tres escenarios posibles, y ninguno de ellos es volver a juntar las firmas para re-legalizar el partido. Así lo explica Miguel Echeverría, dirigente nacional del partido y miembro de su comisión política: “Una posibilidad es la fusión con otros partidos afines, hay un acercamiento claro con lo que era el PRO. El segundo escenario tiene que ver con la consolidación de lo llamado “reunión de la izquierda”, en el Partido Socialista, que muestra un reordenamiento que habla de su cambio, y la tercera opción es lo que pasa con el Frente Amplio. Es una posición atractiva, tenemos diálogo con Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista. ”. La primera semana de enero tomarán la decisión definitiva, en el consejo que da fin al segundo congreso del partido. Echeverría agrega, además, que la consecución de firmas se vuelve un desafío complejo teniendo en consideración la carencia de representantes parlamentarios.

El Partido Liberal logró dos diputaciones a nombre de su colectividad y, además, cuenta con un alcalde en la ciudad de Arica. Es por eso que Vlado Mirosevic, su principal figura, asegura que harán todos los esfuerzos necesarios para mantener la legalidad del partido: “Nuestra determinación es, por supuesto, continuar con el partido. Somos un partido con dos diputados y un alcalde en una capital regional, no queremos que desaparezca este proyecto, que es a largo plazo para instalar el liberalismo igualitario en Chile. Haremos todo lo que sea necesario para darle continuidad al partido. Probablemente vayamos a la reinscripción legal. Vamos a volver a juntar firmas en las regiones en las que estábamos inscritos y en el resto que nos faltan para que el partido siga existiendo legalmente”.

Unión Patriótica es otro de los partidos que, con candidato presidencial incluido, no lograron alcanzar la meta mínima de votos. También, según indica su ex candidato a La Moneda Eduardo Artés, resolverán su situación en los siguientes días: “estamos entre hoy y mañana analizando las alternativas. Esta ley está hecha para hacer desaparecer a los partidos y que queden los mismos, pero estamos viendo la posibilidad de inscribirnos en tres regiones, pero estamos muy apretados de tiempo. La otra posibilidad es quedar ilegales y pasar rápidamente a legalizar UPA. Para eso tendríamos que iniciar un proceso de recolección de firmas. Posibilidad real de fusión con otro partido la vemos bien distante, porque tenemos que tener un mínimo de sintonía programática y no tenemos eso con ningún partido”.

Por su parte, el partido Todos, que en algún momento tuvo la intención de impulsar la candidatura presidencial de Nicolás Shea, también tiene la intención de continuar. Así lo señala su ex presidenciable, quien señala que el partido está recién dando sus primeros pasos: “estamos en eso. Las opciones son múltiples, pero aún no hemos decidido. Lo que sí te puedo asegurar es que Todos recién comienza. En pocos meses logramos motivar a quince chilenos independientes para presentarse al Congreso, y si bien ninguno ganó en esta pasada, el aprendizaje fue infinito. Para la próxima elección irán al menos 100, si no más, candidatos en nuestra plataforma”.

Es la diversa realidad de algunas de las colectividades que hoy peligran su sobrevivencia. El Servel otorga un margen de 90 días para que los partidos definan su situación.