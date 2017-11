Partido Humanista deja en libertad de acción a sus votantes

El Partido Humanista, que forma parte del Frente Amplio, decidió cuál será su postura de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 17 de diciembre.

La postura fue tomada luego de que el conglomerado realizara este domingo un Encuentro Nacional. De esta forma, a través de un comunicado, el referente señaló: “Consideramos que el retorno de Sebastián Piñera a La Moneda, representante del modelo neoliberal y de una derecha cavernaria, sería un gran retroceso en muchos de los escasos logros conquistados en estos años post-dictadura. Piñera, quien dice de Macri que es uno de sus mejores amigos, representa lo peor para Chile y para Latino América”.

“Una gran mayoría de los chilenos no quiere a Piñera nuevamente en el poder, pero es necesario precisar que no somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de evitar que la Nueva Mayoría vuelva a entregarle el gobierno. El problema es de ellos, pero no se escucha la más mínima autocrítica por su parte y además pretenden presentar el problema como si fuera de todos. Ellos tienen además gran parte de la responsabilidad en la desafección de grandes sectores de la población respecto a lo político, expresada en una abstención que ya supera el 50%”, agregaron en el texto.

Al mismo tiempo, el partido emplazó al oficialismo, indicando que “si quieren contar con ese respaldo tendrán que reflexionar muy bien lo que dicen y hacen. Acá no se trata de una negociación de dirigencias sino de responder a las demandas expresadas por millones de personas en la reciente elección. No seremos nosotros su excusa ante un eventual triunfo de la derecha”.

En este sentido, el referente dejó en libertad de acción a sus votantes: “Cada uno y cada una de ese millón trescientas mil personas que dieron su voto a Beatriz Sánchez tendrá que reflexionar y tomar en conciencia su propia decisión, ya que nadie es dueño del voto de otro, sino que sólo del propio”.

“Comprendemos a quienes opten por votar en blanco o anular el voto y también a quienes voten contra Piñera y la derecha antihumanista que lo acompaña. Esta es la libertad de opción que creemos corresponde ejercitar hoy frente a esta segunda vuelta presidencial”, concluyeron.