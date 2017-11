Papa Francisco llega a Birmania en medio de crisis Rohingya

Desde este 27 de noviembre y hasta el dos de diciembre, el Papa Francisco estará de visita en Birmania, arribo que se produce en medio de la violenta campaña de represión étnica contra el pueblo Rohingya, una minoría étnica musulmana asediada por el Ejército birmano.

Entre las acciones. El líder de la iglesia católica se reunirá con los líderes budistas, la Premio Nobel de la Paz y líder de facto del país Aung San Suu Kyi, quien ha sido duramente criticada por su silencio cómplice sobre el drama que viven los musulmanes que han debido huir en masa a Blangladés para liberarse de la represión.

Tal es el grado de complejidad de la crisis que los católicos birmanos han pedido al Papa no referirse a la situación del pueblo Rohingya, atemorizados de que la represión pueda caer también sobre ellos. Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, le solicitó públicamente no usar siquiera la palabra Rohingya en sus discursos, porque “es una palabra muy cuestionada y no es aceptada ni por los militares, ni por el Gobierno ni por el pueblo [birmano]”.

La gira ocurre luego de un principio de acuerdo firmado en noviembre entre los gobiernos de Bangladés y Birmania, para activar un programa de repatriación de refugiados rohingya a Birmania, luego de tres meses de autoexilio.