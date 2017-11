Phil Collins regresará a Chile en marzo de 2018

El ex baterista de Genesis actuará en el Estadio Nacional, en el marco de su gira de regreso luego de anunciar su retiro de los escenarios.

El año pasado, Phil Collins presentó un libro de memorias y en el título jugueteó con sus problemas de salud, que lo tenían alejado de los escenarios. Not dead yet (No muerto todavía) se llamó la publicación, que luego dio paso a una gira de conciertos que lo ha tenido tocando en diferentes ciudades del mundo.

Ahora, ese tour de regreso pasará por Chile: según se confirmó este lunes, el ex baterista de Genesis se presentará el próximo 15 de marzo en el Estadio Nacional, en el marco de un recorrido que también contempla actuaciones en Brasil, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. A este lado del mundo, la gira se llamará The legendary Phil Collins Live!

De este modo, el músico volverá al país luego de los tres conciertos con los que debutó en 1995, todos en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Las entradas para el concierto tendrán una etapa de preventa, entre el próximo martes 5 y el jueves 7 de diciembre, con un 20 por ciento de descuento. Ese mismo día se iniciará la venta general, con precios que varían entre 32 y 350 mil pesos.