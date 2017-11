Sernac denuncia a Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand por no cumplir con la Ley del Consumidor

Las tres cadenas podrían ser multadas luego de no seguir las normas en once de sus locales, respecto de la exhibición de sus precios.

Farmacias Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand nuevamente están bajo el ojo del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por incumplimientos a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

Los problemas registrados en once locales de estas marcas guardan relación con la exhibición de precios en las cajas de los remedios o en los lugares físicos. Así lo explicó Ernesto Muñoz, Director Nacional del Sernac.

“La denuncia dice relación con una brecha en el cumplimiento de esta normativa por información que no se corresponde. Es decir, planes o listas de precios que no están actualizados y, por lo tanto, hay un precio superior al exhibido al momento de la compra. También con la falta de cumplimiento respecto de esta normativa sectorial, que tiene un correlato al consumidor en cuanto a la exhibición de precios. Hay una forma de cumplimiento que no se está dando con el precio en cada una de las cajas”, dijo.

La autoridad nacional también tuvo palabras respecto del tipo de mercado que se generan en las cadenas farmacéuticas.

“Nos parece que este es un mercado donde existe asimetría, especialmente respecto de consumidores vulnerables, y el mínimo que exige la ley es el precio”, añadió.

Por último, Ernesto Muñoz hizo hincapié al proyecto de ley de nuevo Sernac que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional. El reforzamiento es necesario, afirmó el director nacional.