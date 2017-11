Hugo GutiÃ©rrez: “Lo del senador Rossi fue una mentira mediÃ¡tica”

Luego que el fiscal que investiga la supuesta agresión al senador Fulvio Rossi en Iquique, señalara que no se encontró sangre humana en el cuchillo presentado como prueba, así como la revisión de las cámaras no arrojaran la presencia de personas con las características señaladas por el parlamentario, el diputado del PC aseguró que "se está desmoronando el engaño colectivo" de Rossi.

Duras críticas deslizó el senador Fulvio Rossi a la labor del Ministerio Público de Iquique, luego que el fiscal Gonzalo Guerrero que investiga el caso, señalara que las pericias realizadas al cuchillo con el que, supuestamente, habría sido atacado el parlamentario, no contenía sangre humana.

Además, el persecutor sostuvo que la revisión de las cámaras adyacentes al lugar en donde habría sido atacado Rossi, no han arrojado la presencia de personas con las características entregadas por el senador.

Fulvio Rossi fustigó las declaraciones del fiscal Guerrero, asegurando que él se enteró por los medios de comunicación del avance de las pericias, al mismo tiempo que planteó la posibilidad de que el cuchillo analizado no corresponda al cual habría sido utilizado en su contra.

“Me entero respecto de este tema del cuchillo por la prensa. Que un cuchillo tenga o no tenga sangre no sé, en ese sentido, qué relevancia puede tener si hay heridas que fueron acreditadas. Habrán periciado la camisa que llevaba puesta, me imagino que tenía sangre esa camisa, o ese peritaje del cuchillo es un falso negativo, como uno podría decir, o simplemente no es el cuchillo que participó del ataque, entonces desde esa perspectiva es poco lo que yo puedo agregar, creo que no le corresponde a la víctima pedir diligencias o hacer investigaciones”.

En tanto, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, a la luz de estos nuevos antecedentes, calificó como una “mentira mediática” el supuesto ataque a Rossi y aseguró que con esto “se le desmorona” al senador este “engaño colectivo”.

“Lo dije desde un principio y me pudo haber costado muy caro el haberlo dicho. Lo del senador Rossi fue una mentira mediática, comunicacional en aras de victimizarse para ganar unos votos más necesarios para salir triunfador en las elecciones senatoriales. Me parece que lo que él inventó es grave para la democracia, él inventó que dos ciudadanos negros colombianos lo habían intentado asesinar. Asesinar a un senador de la República y creo que ese sólo hecho ameritó una conmoción nacional”.

En su cuenta de Twitter, el parlamentario manifestó claramente su opinión en relación a señalado por el fiscal a cargo del caso.

Se le desmorona a Rossi engaño colectivo más publicitado después del Cóndor Rojas y todo para ganar un cupo senatorial ¡El fin justifica los medios! https://t.co/t4kVqPHSjC — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) 28 de noviembre de 2017

El senador respondió a estos dichos señalando que la investigación ha tomado “tintes políticos” gracias a la intervención del diputado del Partido Comunista, quien le “ha declarado la guerra desde el día uno”, aseguró.

Finalmente, se espera que este miércoles el fiscal Gonzalo Guerrero se refiera frente a la prensa sobre los avances de la investigación, en una actividad en la región de Tarapacá junto al Fiscal Nacional, Jorge Abbott.