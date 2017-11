No Alto Maipo se opone a posible reactivación de proyecto energético

Como una maniobra comunicacional calificaron organizaciones medioambientales el anuncio hecho por la empresa AES Gener del acuerdo alcanzado con la compañía austríaca Strabag que le permitiría renegociar los financiamientos del proyecto Alto Maipo y superar el default técnico en que se encontraba luego que los bancos no le dieran recursos.

A través de un comunicado, la empresa dio a conocer este acuerdo -que se ejecutaría el primer trimestre de 2018- el que implica que Strabag se hará modificar y reestructurar el contrato de construcción del complejo de túneles, y que asumirá el riesgo geológico en el desarrollo del proyecto que lleva un 59 por ciento de avance.

Marcela Mella vocera de la Coordinadora No Alto Maipo recordó que esta es una más de las acciones llevadas a cabo por AES Gener tendientes a reflotar el proyecto, como por ejemplo ir al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, maniobras que no resultaron, lo que se suma a la petición de realizar modificaciones al proyecto que la empresa ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La dirigenta sostuvo que continuarán como organización medioambiental oponiéndose al avance del proyecto, tal como lo han hecho los últimos diez años, y así evitar que se perjudique la cuenca del río más importante de la Región Metropolitana.

“Hay sin dudas una operación comunicacional desde AES Gener y Alto Maipo para dar señales de que el proyecto sigue vivo. A nuestro juicio, mientras no se resuelvan estas cuestiones, es imposible destrabar el futuro del proyecto o comunicarlo con la seguridad que lo hacen y nosotros, también, hemos demostrado a lo largo de estos años que somos una comunidad que ha dado muchas batallas en contra del proyecto y esta es una más que deberemos enfrentar y lo haremos a través de nuestros abogados oponiéndonos a la solicitud de modificación al proyecto”.

Por su parte, Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo, calificó como “una pésima noticia” la posible reactivación del proyecto, no obstante calificó como “curioso” que la empresa haya anunciado la firma del convenio para el primer trimestre del próximo año y no a la brevedad, lo que, a su juicio, tiene que ver con que aún faltan procesos judiciales y administrativos que no permiten a la compañía asegurar su futuro.

Por esta razón, Prior coincidió con Marcela Mella en que el comunicado de AES Gener es parte de una “estrategia comunicacional” del grupo empresarial, y que “aún hay un gran espacio de incertidumbre”, por lo que incluso, puso en duda que se vaya a concretar la firma de este nuevo contrato.

Además, Prior reiteró las críticas y cuestionamientos que desde las organizaciones contra Alto Maipo tienen respecto del rol que ha jugado el actual ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, quien fuera presidente de Alto Maipo y que desde que asumió la cartera de Economía, a su juicio, las “buenas noticias” para el proyecto energético se han sucedido.

“Jorge Rodríguez Grossi, ex presidente de Alto Maipo, ahora ministro de Economía, y nosotros nos dimos cuenta por el registro de la Ley de Lobby que la empresa sostuvo una reunión con Jorge Rodríguez Grossi el 30 de octubre, justo después de esta reunión comienzan a suceder cosas, cuando durante meses no habían pasado cosas, justo después de esta reunión anuncian el SEA los cambios al proyecto y ahora sabemos que anuncian esta negociación económica con Strabag. No nos parece que sea una mera coincidencia, considerando que Jorge Rodríguez Grossi, además, ha hecho anuncios públicos a la prensa de que estaba elaborando un proyecto de ley que permita realizar cambios a los proyectos con tal de viabilizarlos”.

Finalmente, desde la Coordinadora Alto Maipo también expresaron sus inquietudes respecto de las redes políticas que la empresa austríaca Strabag tiene con altos personeros de la ex Concertación y la Nueva Mayoría, lo que a su juicio, también explicaría la confianza que AES Gener tiene en que el proyecto podrá salir adelante.