Consorcio de Universidades del Estado de Chile emplaza a candidatos para que expresen visión de educación pública

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) emplazó a los candidatos presidenciales a informar respecto de su posición sobre Educación Superior Pública. En palabras de su vocero, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, la entidad planteó cinco preguntas distintas, en las que se destacan el cuestionamiento sobre ampliación de matrícula , ya que solo un quince por ciento del total está en universidades estatales. También si es que los candidatos consideran a estos planteles como fundamentales en el desarrollo nacional y regional; y, finalmente, si es que avanzará la gratuidad en las instituciones de regiones, entre otras.

“Lo que no puede ser es que no haya una oportunidad real de formarse en universidades que no están vinculadas a la religión, grupo político, grupo económico, sino que sean de todos los chilenos. Hay que garantizar que una fracción sustantiva de los jóvenes tiene la oportunidad de ingresar a la educación pública, y eso solo puede ser garantizado si el Estado ofrece una parte de la oferta”, expresó

En ese sentido, Ennio Vivaldi hizo hincapié en la cifra de cobertura por parte de las universidades estatales con respecto a la matricula total de estudiantes que ingresan a este sistema educativo.

“Si el Estado solamente da un quince por ciento, lo que está diciendo es que obliga a los jóvenes chilenos a que opten por universidades privadas, vinculadas a ideologías o religión, impidiendo ingresar a la educación pública”, añadió.

Este es un debate que también volvió a estar en la palestra por la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, en donde solo los alumnos con mejor rendimiento pueden tener acceso a estas alternativas de calidad.