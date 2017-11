Honduras enfrenta crisis por resultados electorales

El candidato opositor Salvador Nasralla insiste en su victoria, y teme que este miércoles, sin esperar el veredicto del TSE, Juan Orlando Hernández se declare reelecto.

¿Cuál es la situación en este momento en el conteo de votos?

“Tenemos una grave confrontación con el Presidente saliente que no quiere aceptar los resultados y que está manipulando las actas de las mesas poniéndolas a su favor porque no quiere aceptar los cinco puntos de diferencia que saqué en las elecciones del domingo pasado. Hemos recurrido a la comunidad internacional, pero ellos sólo son observadores y no pueden meterse en los asuntos internos. El TSE está manejado por el presidente de la República, es un ente politizado, en él nuestra Alianza de Oposición no tiene representantes y es el gran problema que tenemos en este momento. Se avecina una crisis igual o peor que la del 2009, con la gente en las calles, porque el Presidente ha llamado a sus partidarios a salir a las calles.”

¿Qué evidencias tiene de que están manipulando las actas?

“Junto al Partido Liberal tenemos las actas originales y nos consta que el Partido Nacional mandó a hacer nuevas actas para reemplazar las que se emitieron el domingo pasado.”

¿Y esas actas no las tiene el TSE?

“También, pero ellos son empleados del presidente Hernández, el TSE no es un ente independiente, depende del mandatario. En estos momentos hay una fractura: dos de los miembros quieren que se difundan los resultados a mi favor pero el presidente del tribunal es del Partido Nacional y acepta cambiar las actas. Obviamente eso no es público, sino que lo hacen de forma subrepticia.

Se coló la información de una imprenta donde mandaron a hacer las actas y además las urnas que vienen con los votos del interior son manejadas por las Fuerzas Armadas y el jefe de las FFAA es el Presidente de la República. Hernández mete a su gente dentro de los camiones que traen los votos y cambia los datos.

Es primera vez en Honduras que se demoran tanto los resultados. En las elecciones anteriores el mismo día teníamos el resultado del ganador. Y esta vez no lo han dado. Interrumpieron la transmisión de datos el domingo cuando vieron que estaban perdiendo por cinco puntos y no lo han reanudado.”

¿Qué acciones van a tomar como oposición?

“El Presidente hoy volvió a declararse ganador y eso pese a que el TSE no lo ha dicho, pero como controla los medios de comunicación está diciendo por los medios que es ganador.

Voy a conseguirme las actas originales de los partidos y las voy a exponer al mundo para compararlas con las del Partido Nacional. Esperamos exponerlas este miércoles porque probablemente el mandatario se va a declarar vencedor y eso aunque el TSE prometió resultados el jueves.”

¿Según lo que declare el TSE, presentará un recurso?

“En Honduras no se puede, ya lo hice el 2013. Esta es una trama que el Presidente viene armando desde el 2012. Él controla las entidades a través de las cuales se pueden presentar reclamaciones, es decir el ministerio público, el poder Judicial y el tribunal de elecciones. Nosotros en el 2013 presentamos todo eso, pero ellos no contestan, porque son empleados del Presidente. Para entender la situación en Honduras hay que pensar en un sólo poder, no hay independencia. El tribunal electoral lo maneja el Presidente y la Corte Suprema de Justicia la impuso el Presidente. Él es la persona que maneja en Honduras el dinero del crimen organizado. Tiene mucho dinero y ha comprado voluntades para quedarse en el poder. La lucha de él no es tanto por ser Presidente sino para evitar ser extraditado, pero para eso EEUU necesita que no sea el Presidente. Entonces es una lucha de superviviencia.”