Luis Mesina: Si Guillier dice “No más AFP” puede ganar la elección

“Las palabras a veces pueden prestarse a equívocos”, señaló el vocero de la Coordinadora No más AFP, Luis Mesina, respecto de la promesa de campaña hecha por Alejandro Guillier sobre terminar con el monopolio de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mesina señaló que el candidato de Fuerza para la Mayoría debe ser claro y transparente respecto de la fórmula que va a ocupar para enfrentar el problema de las pensiones si es que pretende capturar el voto de los movimientos sociales.

En ese sentido aseguró que si Guillier se compromete con el fin de las AFP, es muy probable que gane la elección.

¿Cómo evalúan la centralidad que ha adquirido este tema en la discusión pública nacional?

Desde dos perspectivas, una, el movimiento social ha logrado mantener por más de un año y medio en la agenda pública el tema de las AFP como uno de los puntos fundamentales del debate. Hoy el tema previsional puede ser incluso el más importante de la agenda. Tanto Piñera como Guillier han tenido que referirse al tema para dar guiños a la gente y eso da cuenta que todavía hay mucha simpatía hacia esta demanda. Es un tema transversal, no hay forma que en el mediano plazo se solucione este problema. Las propuestas hechas hasta ahora no resuelven el problema de fondo y eso es más que suficiente para que la gente se dé cuenta a que está condenada a vivir una vida tremendamente indigna. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantener nuestra autonomía, porque sabemos que cualquiera de los dos no va a modificar sustancialmente el actual sistema, aunque no nos confundimos, no da lo mismo que gane Piñera o que gane Guillier.

Vamos a lo didáctico, ¿cómo podríamos explicar a las personas que sí se puede cambiar el actual sistema de AFP?

Hoy ha tomado mucha importancia el tema de la posverdad, que no es más que la síntesis de la real verdad que existe independiente de esta verdad que instalan los medos de comunicación, y hemos visto que quien tiene la posibilidad de instalar la verdad son aquellos que pueden acceder a los grandes medios de comunicación. Lo que nosotros planteamos es un sistema de reparto con reservas técnicas, eso significa que no se acaba el ahorro interno, porque actualmente tenemos un ahorro de más de 200 mil millones de dólares. Voy a dar un solo dato, todos los años los que cotizamos somos 5 millones 700 mil personas, de un total de 10 millones de afiliados, el resto ¿por qué no cotiza?, porque perdieron el empleo, o porque el empleador retiene el dinero, entonces, la perspectiva es muy negativa. Los 5 millones 700 mil personas al año pagamos 7 mil millones de dolares, ¿qué se hace con eso?, pagar las pensiones que ocupa un total cercano a los 3 mil 100 millones. Lo demás es el excedente, ¿qué significa esa cantidad?, el Metro que se inauguró recién vale 1.360 millones de dólares y el excedente es 3.600 millones todos los años podríamos construir dos metros solo con los excedentes, pero lo que pasa es que estos 3.600 millones van agrandando el fondo de ahorros. Nosotros no estamos hablando de expropiación, queremos reconocer a cada uno su ahorro y de ahí generar un sistema de reparto, además el Estado tendrá que hacer una contribución importante, también los empleadores, porque así funcionan los sistemas modernos, la pregunta es si con el actual sistema se puede tener una pensión digna y la respuesta es no. Se necesita un sistema solidario, que el que haya sido más afortunado tiene que dar una fracción mayor para ayudar a quien tuvo la poca fortuna de no acceder a mayores ingresos.

Eso implica también un sistema de valores distinto.

La sociedad responde a principios y justamente el principio de la solidaridad es fundamental para contrarrestar esta suerte de capitalización individual que es lo que predomina en todas las áreas de la economía.

La posibilidad de tener una interlocución con Piñera es inviable, pero lo preocupante es que del comando de Alejandro Guillier no han recibido respuesta.

Pedimos una reunión al comienzo con uno de los asesores, se produjo una confusión ahí, hoy vamos a reiterar esa petición y esperamos reunirnos con el candidato para hacerle ver nuestra propuesta porque nos parece del todo conveniente, porque creemos que el candidato debe escuchar directamente nuestra propuesta. Los intermediarios no sirven, han desprestigiado la política. También queremos decirle a los cientos de miles que nos apoyan que la lucha no se acaba con una elección, esta pelea, tan grande, va a requerir de mucho más esfuerzo, esta pelea la ganamos peleando en las calles.

Guillier dijo que quiere terminar con el monopolio de las AFP. ¿Qué opinión le merece esas palabras?

Las palabras a veces pueden prestarse a equivoco. Esto lo diré con mucha responsabilidad. Se dice acabar con el monopolio, pero previo a eso muchos congresistas dijeron “ni un peso más a las AFP”, pero eso es una trampa, porque ni un peso más no resuelve el problema de fondo, porque el 10% lo van a recibir igual las administradoras, entonces, cuando el senador Guillier dice “vamos a acabar con el monopolio” hay que tener cuidado, porque ya se ha planteado un nuevo sistema que debería administrar el porcentaje de cotización adicional. La pregunta que hay que hacerse es bajo qué criterios se administraran estos recursos, ¿bajo la capitalización individual, o de reparto solidario? Porque con la capitalización individual podemos eliminar a las AFP, pero sigue bajo la misma lógica. Más de un 90% está condenado a pensiones miserables y eso es grave.

¿Usted considera que si Guillier se compromete a terminar con las AFP puede ganar la elección?

Es probable, si da una señal contundente, si hace una presentación y dice qué significa el fin de las AFP, que si efectivamente en un plazo gradual se avance hacia un sistema real de reparto, creo que la población podría calificar eso como interesante, pero si son anuncios que confunden, porque no somos imbéciles, a los movimientos sociales se los trata como gente ignorante, entonces se dicen frases importantes y después se traiciona eso. ¿Qué significa acabar con las AFP? Si no hay transparencia es francamente ilusorio pensar que eso va a resolver el problema, nuestra propuesta es rentabilizar el excedente, invertirlo en una matriz distinta a la de hoy.

Si eso es necesario para ganar la elección, ¿por qué no lo hace?

Hay quienes tienen la sospecha de que Guillier quiere hacerlo, sí tenemos sospechas de que hay coaliciones que no quiero, que están dispuestos a tranzar lo que para ellos son principios, como el mantenimiento del modelo y creo que hay sectores que estarían dispuestos a pactar con la derecha un gobierno para que se mantenga este modelo. Si uno lee el Diario Financiero se va a dar cuenta que el mayor clamor del empresariado chileno, que tiene todo a su haber, es que añora un gobierno como el de Ricardo Lagos, entonces, uno puede suponer que hay gente interesada. Ellos son los defensores de este sistema previsional y por lo tanto uno podría suponer que hay gente que quiere llegar a acuerdos espurios para mantener intactas las bases de este modelo. Ahora, el candidato Guillier tiene que ser capaz de hablar más claro y desprenderse de los sujetos que han desvirtuado la palabra negociación. Los movimientos sociales quieren negociar, pero todo se hace en la cocina, hay que rescatar la capacidad de negociación del movimiento social

¿Cuáles son los pasos siguientes del movimiento No+AFP?

El jueves tenemos una convocatoria a protesta nacional, vamos a desarrollar una serie de acciones para demostrar que esta pelea no se acaba ahora, porque la pelea por la seguridad social tiene que seguir y por eso, desde las 7 de la mañana convocaremos a una protesta, invitamos a los sindicatos a discutir, a las 12 del día estaremos en las plazas públicas y a las 20 horas un cacerolazo nacional. Hay una serie de actividades importantes para que la gente se exprese y que sea la ciudadanía la que se apodere del espacio público.