Escalona y Solari responden a alcalde de San Ramón por acusaciones de complot

Prontas reacciones trajo la entrevista realizada por Diario y Radio Universidad de Chile al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ex vicepresidente del Partido Socialista y quien fuera destituido de esa colectividad luego de que una investigación periodística de Informe Especial diera a conocer sus supuestos nexos con el narcotráfico, lo que motivó una investigación por parte de la Fiscalía Sur y una querella interpuesta por el mismo PS contra quienes resulten responsables.

En la conversación, Aguilera afirmó que la información sobre vínculos narcos es falsa, desmintiendo que Jorge ‘Chino’ Pinto, ex funcionario del municipio, fuera miembro del grupo de choque de sus campañas.

Pero el alcalde de San Ramón elucubró acerca de las verdaderas razones que estarían detrás de este reportaje. En ese sentido, apuntó a una operación política realizada desde el entorno de Ricardo Lagos, luego de que le entregara su apoyo a la campaña presidencial de Alejandro Guillier en la interna del PS, donde era miembro del comité central.

Apuntó, en particular, a Camilo Escalona, ex senador. “Todo lo que dijo de mí, el mismo día que me acusaron, tiene que ser analizado. Se apresuró pidiendo suspensiones y que había que hacer una demanda contra la situación de San Ramón”, declaró Miguel Ángel Aguilera.

Y las respuestas no tardaron en llegar. Si bien este medio llamó a Escalona, el alto dirigente del partido optó por pronunciarse a través de su cuenta de Twitter.

Ante declaraciones del ex militante, M Á. Aguilera, en @uchileradio reitero mi total convicción que cualquier vínculo con el narcotráfico, o con quienes lo realizan, resulta ser incompatible con la militancia en el Partido Socialista. Así fue decidido unánimemente x el TS del PS. — Camilo Escalona M. (@CamiloEscalonaM) November 30, 2017

“Reitero mi total convicción que cualquier vínculo con el narcotráfico, o con quienes lo realizan, resulta ser incompatible con la militancia en el Partido Socialista. Así fue decidido unánimemente por el Tribunal Supremo del PS (…) Sobre argumentos o excusas posteriores no hay que abundar, por cuanto es el viejo expediente de victimizarse e intentar eludir la responsabilidad por el grave daño causado a las bases mismas del Estado de derecho democrático”.

Aguilera también apuntó a otro cercano de Ricardo Lagos; el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Ricardo Solari. “¿Cómo se puede explicar que Ricardo Solari, socialista como yo, tenga un reportaje durante una semana entera hablando sobre los posibles vínculos de un alcalde de su partido con el narcotráfico?”, dijo el alcalde de San Ramón a partir sobre el ex ministro del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Lagos.

Cabe recordar que el canal que el programa de reportajes que hizo la denuncia pertenece a la misma estación televisiva que dirige Solari: TVN. En conversación con este medio, el aludido salió al paso de las declaraciones de Aguilera y desmintió cualquier tipo de influencia sobre el equipo periodístico.

“El directorio no revisa ni conoce los trabajos que hace el departamento de prensa, eso es por definición. El día en que esto no ocurra de esa manera, la empresa no tendría ningún sentido de existir. No tengo nada más que decir. Yo te estoy afirmando una cosa que es esencial y es un pilar de TVN”, dijo Ricardo Solari.

Hasta el momento la investigación de la Fiscalía sobre este caso se mantiene en secreto, algo a lo que se puede optar, por lo demás. Se están viendo los posibles delitos que puedan relacionarse a los contratos realizados y también las relaciones con el tráfico de drogas.