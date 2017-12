Frente Amplio declina entregar apoyo explícito a Alejandro Guillier

Gonzalo Castillo |Jueves 30 de noviembre 2017 23:31 hrs.

“La ciudadanía necesita mayor claridad de la Nueva Mayoría respecto a si se eliminarán las AFP, se asegurará educación de calidad sin deuda ni lucro, y se democratizará efectivamente el país”. Con estas palabras, la ex abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, comunicó la decisión del referente de no apoyar a Guillier de cara al balotaje, no obstante reiteró que un nuevo gobierno de Sebastián Piñera sería “un retroceso”.