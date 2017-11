Profesor Rodríguez Elizondo denuncia cierre de Programa de Relaciones Internacionales

Mediante una carta dirigida a los consejeros de la Facultad de Derecho, el abogado y académico de José Rodríguez Elizondo expone su punto de vista sobre el cierre del Programa de Relaciones Internacionales, creado en 2011 y cuyo principal producto es la revista Realidad y Perspectivas.

“El día de ayer y de manera extraoficial nos enteramos en nuestro equipo de trabajo de que en la tabla del Consejo de Facultad del día de mañana miércoles 29 de noviembre, el señor Decano informaría sobre el Programa de Relaciones Internacionales y, por ende, sobre su principal producto la revista “Realidad y Perspectivas” (RyP).

Obviamente me habría gustado participar previamente de la información anunciada. Como no ha sido así, me parece pertinente informar a ustedes sobre el origen y énfasis de nuestro Programa, aprobado por resolución de Decanato N° 314, de 4 de julio de 2011.

En virtud de la resolución mencionada, el Programa nace debido a la “gran aceptación universitaria y ciudadana” de la cátedra de Relaciones Internacionales, que indujo la necesidad de darle una organización con “capacidad de actuación interna y externa”, en cuanto “unidad especializada de la Universidad de Chile”. La parte resolutiva asigna su dirección al suscrito, en cuanto profesor titular y añade que el Programa debe constituirse en un “referente orgánico para producir información y prestar asesoría a los distintos protagonistas nacionales de la política exterior”.

Desde entonces he dirigido el Programa, en paralelo con mis funciones docentes y de investigador. El principal producto de tal gestión es la revista online RyP, que se ha posicionado a nivel nacional e internacional como un esfuerzo calificado de extensión universitaria. Con base en un equipo de alumnos, egresados y licenciados de esta Facultad, hoy, cuenta con una lectoría virtual de aproximadamente 30 mil personas, y es consultada en distintos países, fundamentalmente en Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, México y España.

Relevantes personalidades nacionales han colaborado en RyP, entre las cuales destacan el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el actual canciller Heraldo Muñoz y los ex cancilleres Hernán Felipe Errázuriz y Alfredo Moreno. También han escrito en sus páginas el ex canciller de Bolivia, Armando Loaiza; el ex canciller del Perú, Luis González Posada; el actual comandante en jefe del Ejército de Chile, general Humberto Oviedo; el actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Rojas, el ex comandante en jefe de la misma rama, general Juan Emilio Cheyre; los ex Comandantes en Jefe de la Armada de Chile, Almirante Miguel Angel Vergara y Almirante Enrique Larrañaga; y el ex comandante general del Ejército del Perú, general Otto Guibovich. A ellos se suman autoridades, escritores, diplomáticos, expertos e intelectuales, chilenos y extranjeros, como Marcos Aguinis, Peter Landelius, Mario Silberman, Eduardo Rodríguez, Eduardo Moyano, Jesús María Alemany, Milos Alcalay, Emilio Nouel, Gabriel Gaspar, José Miguel Barros, Alberto Van Klaveren, Juan Carlos Cappello, Heinrich Sassenfeld, Enrique Correa, Sergio Bitar, Urbano Marín, Alberto Sepúlveda, Gustavo Gorritti y Fernando Villegas. Además existen corresponsales ad honorem en distintos países, que aportan su significativa mirada a los lectores.

Conservamos en nuestro archivo testimonios de lectores, que enfatizan la objetividad y espíritu académico de RyP. Por otra parte, el interés de los nuevos lectores nos indujo a producir un libro con los mejores textos de RyP, recién disponible para su distribución. Editado por RIL, lleva por título “Selecciones de Realidad y Perspectivas”.