Compañía CuerpoLímite estrena nuevo montaje

Luego de cinco años de circulación con su obra Bunker, la compañía a compañía Teatro CuerpoLímite vuelve a la cartelera teatral. Esta vez para compartir la primera fase de su trabajo Amans.

Siguiendo el lineamiento de la compañía, Amans es una obra de Teatro Físico, que indaga en la posibilidad de convivencia de los modos culturales “patriarcales” y “matrizticos”. La obra se sitúa en una noche de año nuevo en la que cinco personas que se desconocen entre sí, se reúnen bajo una invitación anónima en un departamento que no les pertenece, un espacio que no les es propio, en el vacío, en un no lugar.

La obra es dirigida por Paula Calderón mientras que el elenco está compuesto por Mayra Cuadra, Benjamín Gorroño, Pablo Guerra, Paula Hofmann y Carlos Sánchez

La pieza estará en cartelera hasta el 10 de diciembre , de jueves a domingo a las 20 horas, en el Teatro Duoc Uc (Bellavista #0503, Providencia). La entrada tiene un valor de $5.000 (general) y $3.000 (estudiante y tercera edad).