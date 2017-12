Francisco Chahuan: “Gente que votó por Beatriz Sánchez hoy votará por Piñera”

El senador electo por la región de Valparaíso aseguró que la elección de segunda vuelta será reñida, pero confía en una victoria del candidato de Chile Vamos. Respecto de los llamados a no votar por Sebastián Piñera, Chahuan aseguró que “el Frente Amplio no es dueño de los votos de Beatriz Sánchez”.

“Siempre proyectamos un escenario de segunda vuelta estrecho”, aseguró el senador elector por la Región de Valparaíso e integrante del comando del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, Francisco Chahuán.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario de Renovación Nacional aseguró que la experiencia y el equipo de trabajo del candidato de derecha marcarán la diferencia en una elección que será reñida.

Respecto de los guiños que ha hecho el empresario tanto al mundo progresista como a los sectores más conservadores del país, Chahuán afirmó que Piñera está apostando a ampliar su base de electores.

¿Cómo calificaría el trabajo que se ha realizado desde que se incorporó a la campaña?

Claramente hemos visto a un candidato desplegado en el territorio, estuvo en Valparaíso junto a un equipo que está escuchando a la ciudadanía en esta segunda vuelta con miras a la elección del próximo 17 de diciembre. Veo la incorporación de rostros nuevos, como los diputados sub 40, con ánimo de poner en la agenda pública los otros temas que están contenidos en el programa de gobierno y que en primera vuelta fueron difíciles de abordar. Con nuevas vocerías, nuevos liderazgos, la idea es mostrar cómo el programa de Sebastián Piñera va a cambiar las vidas de las personas. Estos han sido días de recorridos intensos y con énfasis de escuchar a los ciudadanos

¿Se complicó el escenario de segunda vuelta más de lo que tenían presupuesto antes del 19 de noviembre?

Para nada, nosotros sosteníamos que ésta sería una elección estrecha y el exitismo dado por las encuestas no reflejaba el diagnostico que teníamos al interior del comando. Nosotros confiamos en que la experiencia del presidente Piñera se imponga, así como la solidez del programa y del equipo. Nosotros cumplimos con la expectativa que teníamos en la primera vuelta y estamos a la espera que los ciudadanos se pronuncien. Esta es una campaña intensa y concentrada en mostrar, con responsabilidad, las cualidades del programa de gobierno.

Durante los últimos días Piñera ha hecho guiños al progresismo y a la derecha más conservadora que representa José Antonio Kast. ¿Cómo congeniar estas dos almas en la campaña?

Lo primero que hay que señalar es que el lunes tuvimos otro acto masivo en el quel José Antonio Kast se hizo presente y así hemos ido creando una base amplia de apoyo. Hace días atrás tuvimos el apoyo del partido Radical de Villa Alemana o de candidatos a consejeros por el PRO, por tanto estamos ampliando el trabajo de la candidatura para que llegue a una mayor cantidad de personas.

Pero en el caso de Kast, ¿estamos hablando de un apoyo incondicional o sus propuestas serán incorporadas al programa?

Es un apoyo absolutamente incondicional y eso se agradece. Él está consciente de lo que Chile se está jugando en la elección más importante de los últimos 30 años y, en ese sentido, la generosidad de José Antonio Kast ha sido importante.

¿Estamos en condiciones de descartar que las propuestas más conservadoras de Kast sean incorporadas al programa de Piñera?

Son cosas distintas, porque hay materias que ya están en el programa. El presidente Piñera ha dicho que no es tema poder promover el matrimonio igualitario, ese vínculo es entre un hombre y una mujer y es una materia donde él tiene una posición clara. Esos son temas que están fuera de discusión y no tienen relación con el apoyo de José Antonio Kast.

¿Cómo han recibido la defensa que ha hecho el Gobierno de su administración?

Hemos visto actos evidentes de intervencionismo electoral, se han hecho llamados directos a los funcionarios públicos a trabajar por la campaña de Alejandro Guillier. Si eso no es intervencionismo ¿a qué le podríamos poner ese nombre? Acá los chilenos van a tomar una decisión informada, más que nunca la ciudadanía está consciente de que no puede entregarle el gobierno a alguien que no tiene la experiencia necesaria y estamos muy tranquilos respecto de lo que ocurra el próximo 17 de diciembre. Estamos trabajando con los apoderados para cuidar los votos. El llamado es justamente no solo a ir a votar, sino que a entender que es también muy relevante el ir a defender los votos.

Se consiguió el apoyo de Manuel José Ossandón, pero sus palabras de respaldo fueron en un tono bastante violento.

Cada uno tiene su carácter, entonces, no se le puede pedir peras al olmo, pero estamos conscientes del compromiso de Manuel José Ossandón en términos de la campaña. Él ha encabezado los puerta a puerta en Puente Alto y La Florida. Estamos todos, apoyando al presidente Piñera, estamos todos sumados en un ambiente de unidad que pocas veces se ha visto. Todos los apoyos son bienvenidos, incluido el del Cote Ossandón.

En relación a los dichos del Frente Amplio respecto de los perjuicios que significarían para el país un nuevo Gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cree que tendrá incidencia en el resultado de la votación?

El Frente Amplio no es dueño de los votos de Beatriz Sánchez. Hoy, más que nunca, tenemos una ciudadanía informada e incluso puedo asegurar que personas que votaron por Beatriz Sánchez, hoy votarán por Sebastián Piñera. Cada vez el voto es menos ideologizado. Esta será una elección estrecha, pero el triunfador será Sebastián Piñera.

Por último, ¿se proyecta como candidato presidencial en tres años más?

Por ahora estoy a cargo del equipo territorial de la campaña, haremos la pega, marcaremos la diferencia desde las regiones y siempre estoy dispuesto para trabajar por el país. Le pedí personalmente al presidente Piñera tres compromisos, el primero, una política descentralizadora, la segunda que dice relación con la política nacional de campamentos y lo tercero dice relación con la igualdad ante la ley, una política nacional de infancia, la necesidad ineludible para crear mejores condiciones de vida para los chilenos. Esos temas fueron acogidos y seguiremos defendiendo esas posiciones. Nadie quiere que se profundice la concentración del poder en la Región Metropolitana y trabajaremos para ello.