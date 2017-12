Polémica por las excepciones a la Ley de Etiquetado

Si bien en el texto se explicita que la publicidad no puede ir dirigida a jóvenes y niños menores de 14 años, sí se habilita a la industria para disponer de avisos en programas deportivos y culturales para todo espectador. La medida es criticada por los autores de la Ley de Etiquetados y por el presidente del Colegio de Nutricionistas.

A mediados de semana se publicó en el Diario Oficial el reglamento que incluye excepciones para que los productos calificados como“altos en” calorías, grasas saturadas, azúcares o sodio, puedan hacer publicidad en determinados lugares a los que asisten personas menores de 14 años. De esta manera, las marcas se exhibirán en servicios de televisión y cine durante transmisiones “de eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos o de beneficencia social”, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, informó El Mercurio.

Mala noticia para el senador Guido Girardi, autor de la Ley de Etiquetado de Alimentos y quien, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que aquí se ve “lógica de la derecha, porque ganan las empresas”. Esta medida, según el congresista, fue la moneda de cambio durante el gobierno de Piñera para que se terminara por aprobar la regulación.

“Es un pecado planeado que hizo el gobierno del Presidente Piñera. Ellos decían que les interesaba la salud del niño e incluso hicieron el ‘Elige vivir sano’, que dirigía la Primera Dama, pero hicieron todo lo posible para que la ley no pudiera aprobarse y, cuando se aprobó, buscaron este resquicio para favorecer a las empresas. Nos parece vergonzoso que, asociado a la actividad cultural y deportiva, se pueda desarrollar de manera encubierta publicidad engañosa a los niños de comida chatarra. Es un contrasentido”, dijo.

En ese sentido, anunció que conversarán con el Ejecutivo para evaluar esta situación, pero recalca lo descrito anteriormente.

El doctor Ricardo Uauy, por su parte, coautor de esta ley, indicó que este reglamento viene a respaldar el lobby que han realizado las empresas de alimentos para negociar las medidas de prohibición. La política, dijo, cedió terreno ante esta industria.

“Estamos cediendo frente a la presión de la industria; no me cabe la menor duda. Esto no vino desde una posición técnica y respaldada por los responsables. Los que primero debieran alzar la voz, son los miembros de la Comisión de Salud del Senado, que definió los términos de la ley”, expresó.

De esta manera, las excepciones al reglamento indican que las empresas deberán privarse de entregar su mensaje directa o indirectamente a menores de 14 años. Tampoco está permitido que la publicidad se haga en un evento organizado o financiado exclusivamente por la empresa, así como tampoco se exhibirán situaciones de consumo que induzcan a adquirir el producto. Finalmente, la publicidad deberá acotarse únicamente al nombre de la marca.

Para Samuel Durán, presidente del Colegio de Nutricionistas, esta señal muestra debilidad para con la industria. Apuntó asimismo a la capacidad que existe desde el gremio para poder hacer un trabajo efectivo en este nuevo marco legal.

“Si las normas son un poco ambiguas, la industria alimentaria es bastante inteligente para lograr evadir la ley y ocupar ciertos espacios que esta permite. Para algo los publicistas y abogados conocen muy bien las leyes y conocen cómo adaptarse. Hay que ser muy ingenuo para pensar que no se va a hacer nada”, sentenció.

Por último, Durán explicitó que esta regulación debe aspirar a ser como la ley de tabacos, que ha demostrado disminuciones importantes en el consumo a partir de las prohibiciones que estipula.