Segunda vuelta

El techo electoral de Piñera está en alrededor del 45 %. No tiene posibilidad de crecer más. Su bochornosa visita a Valparaiso -además de demostrar, como se lo dijera Ossandón, que no puede desplazarse por la calle si no está custodiado por carabineros-, ha sido premonitoria de su derrota electoral el próximo 17 de diciembre.