CUECh exige que reforma a las Universidades Estatales sea promulgada en este gobierno

“Estamos esperanzados que nuestro proyecto de ley salga aprobado en este período”. Con estas palabras, el rector de la Universidad de Antofagasta y vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), expresó la necesidad que el proyecto de reforma a las Universidades Estatales vea la luz antes que termine el actual período legislativo.

Esto, luego que el Gobierno decidiera ponerle urgencia a la tramitación del proyecto de Reforma a la Educación Superior, pero no al que modifica la normativa de las casas de estudio del Estado, situación que ha sido criticada tanto por académicos y estudiantes como por parlamentarios.

El rector Loyola fue enfático al señalar la importancia que la iniciativa sea promulgada antes que termine enero y que se consagre una distinción entre las universidades del Estado y las que no lo son.

“Las universidades del Estado requerimos una legislación particular y especial que haga la diferencia entre las universidades del Estado y las que no lo son, y, fundamentalmente, en cuanto a la institucionalidad, normas de regulación y sobre todo un financiamiento que permita no tener las zozobras que hoy día tenemos las universidades del Estado con respecto a nuestro financiamiento. Sobre todo nos parece importante que el único aporte nuevo que ha habido en los últimos años, es lo que se llama “Convenio Marco” y ese convenio no puede ser de la forma que está hoy día, porque no tiene fondos de libre disponibilidad”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Juan Pablo de la Torre, aseguró que el Gobierno “se farreó la oportunidad” de hacer una buena reforma para sus universidades, para fortalecer a sus instituciones de educación superior.

“Tenemos una reforma que es mala en diversos temas, en términos de financiamiento de las universidades algo tiene de fortalecimiento institucional, pero por ejemplo en temas como democracia y financiamiento nos deja en un pie bastante negativo como universidades estatales, y sobre todo a las universidades de regiones. Y en esa línea, nosotros creemos que, pase lo que pase no es responsabilidad del movimiento estudiantil, y hoy día si es que el Gobierno no es capaz de aprobar su reforma, es porque quiso hacer su reforma a la espaldas de los movimientos sociales”.

Desde el mundo político, la diputada del PPD e integrante de la comisión de Educación, Cristina Girardi, emplazó al Ejecutivo a cumplir su compromiso e imprima la urgencia necesaria al proyecto para que vea la luz durante esta administración ya que, de otra manera esto puede “ser la muerte para las universidades estatales”, si es que se aprueba la Reforma a la Educación Superior y no el proyecto de universidades del Estado.

Mientras tanto, desde la oposición acusaron que el Gobierno “está usando y abusando de la agenda legislativa con fines electorales”, y así hacer gestos al Frente Amplio para conseguir los votos necesarios de cara a la segunda vuelta presidencial.

Fue la vocera de Gobierno la que respondió a las críticas de Chile Vamos, asegurando que es atribución exclusiva del Ejecutivo poner las urgencias que estimen conveniente a los proyectos que se discuten en el Congreso.

“Como ellos bien saben, quién establece las urgencias es el Poder Ejecutivo, y nosotros no vamos a dejar de lado nuestras prerrogativas y nuestras facultades que se enmarcan en nuestra legislación y en nuestra normativa, además nuestros deberes de carácter constitucional. No necesitamos que nos digan cómo hacer nuestro trabajo, lo tenemos absolutamente y siempre lo haremos pensando en el interés superior de Chile”.

El próximo lunes 11 de diciembre, los rectores agrupados en el CUECh se reunirán para analizar el curso de la discusión legislativa del proyecto de Reforma a las Universidades Estatales.