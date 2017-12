Manuel José Ossandón: “Piñera tiene que apuntar a fortalecer la derecha social”

El ex precandidato presidencial y senador por Santiago Oriente, reiteró que será el primer opositor de Piñera si es que no cumple con los compromisos que adquirió para tener su apoyo en la segunda vuelta. Asimismo, descartó que Chile se fuese a convertir en Venezuela en caso de ganar Alejandro Guillier.

“Piñera está comprometiendo una ley de gratuidad porque se dio cuenta que es lo que Chile está planteando”, afirmó el ex precandidato presidencial y senador por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, respecto de los cambios que ha hecho el candidato de Chile Vamos a su propuesta de gobierno.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exalcalde de Puente Alto, reiteró que Sebastián Piñera asumió un compromiso con él y recalcó que en caso de no cumplir será “su peor enemigo”.

Respecto de cómo hacer que esos cambios suenen creíbles para la ciudadanía, Ossandón señaló que al igual que Lagos en 1999, Piñera “escuchó a la gente”.

¿Cómo ha sido el trabajo en estos días de campaña de segunda vuelta?

Estamos trabajando, es una campaña difícil, muy peleada. Primero hay que aclarar que este es un nuevo partido, aquí hay dos caminos, dos candidatos y eso es lo que hay que ser capaz de analizar y ver qué candidato refleja mejor cómo hacer las cosas y que escuchó mejor lo que ocurrió en la elección pasada.

En ese contexto, ¿cuáles son las cualidades que deberían distinguir favorablemente a Sebastián Piñera para que los electores lo elijan en segunda vuelta?

A pesar de tener diferencias profundas hay que que dejarlas en el pasado. Acá no estamos eligiendo al más simpático, sino que quién puede liderar mejor el proceso y Piñera tiene la experiencia de haber sido presidente y la capacidad de liderar un proceso generador de cambios. No creo en un gobierno liderado por la derecha económica, pero menos creo en un gobierno liderado por el Frente Amplio. El compromiso que asumió conmigo el candidato Piñera de no disminuir la gratuidad e incorporar a las instituciones técnicas profesionales es un gran avance. También está el hecho de modificar la ley de pesca, cosa que este gobierno no ha hecho. Acá hay dos proyectos distintos y uno es más fuerte que el otro.

¿Cómo hacer para que esos cambios de posición sean creíbles?

Cuando el presidente Lagos fue a la segunda vuelta en la elección con Lavín dijo “escuché al pueblo” y produjo cambios profundos. Primero hay que ser responsables, porque este país tiene que crecer, sin crecimiento no hay dinero y la gratuidad que prometemos se fue al hoyo. El presidente está comprometiendo una ley de gratuidad. ¿Por qué?, porque se dio cuenta que Chile está planteando eso. Y el presidente tiene que ser una herramienta para jugársela por los sueños de Chile, Sebastián Piñera ha sido responsable al no prometer cosas que no se pueden cumplir. Me encantaría tener la gratuidad para todos, pero eso no ocurrirá ni en 50 años, es imposible.

Usted ha planteado la importancia de que la derecha sea una expresión más plural de lo que hay en Chile

Una derecha social, no una derecha económica liberal que ha trabajado por el chorreo no más.

¿Cuál es esa derecha social que no estuvo en la primera vuelta?

Está en los compromisos que asume el candidato, el compromiso con la gratuidad, de una nueva ley de pesca, de la elección de intendentes con atribuciones, estudiar que el metro llegue a sectores vulnerables, son compromisos que está asumiendo y de los cuáles seré garante, si él no cumple seré su peor enemigo.

¿Usted piensa que si gana Guillier Chile se empezará a parecer a Venezuela?

No, yo no creo en las campañas del terror, para nada, creo que Chile va a tener un retroceso económico claro, porque habrá inversiones que no se darán, pero no creo eso. Mira, la elección más complicada no es esta, sino que en cuatro años más, donde Chile sí podría tener un viraje a la izquierda más dura que representa el Frente Amplio, con soluciones muy ingenuas, pero si Piñera es electo presidente y transforma a la derecha en una derecha mucho más social, con oportunidades para todos, ahí nos va a ir bien, si no, nos va a ir mal.

¿Necesita una actualización la derecha chilena?

Nosotros tenemos mucho avanzado y creo que pensar en que la derecha vaya tomando las banderas de lo social es más fácil que el Frente Amplio busque estabilidad económica y paz social. Hasta el ministro Eyzaguirre dijo que el sistema de reparto sería un desastre en Chile.

¿Hay un diseño territorial para convencer a ciertos sectores específicos en esta campaña de segunda vuelta?

No estoy en el comando para responderte eso, pero sí sé que los compromisos adquiridos son para todo Chile. Cuando se habla de las regiones, son todas las regiones, el compromiso de otorgar atribuciones para los intendentes, la ley de pesca es a lo largo de Chile y el presidente está consciente que tiene que cambiar la ley que él mismo hizo.

¿Cómo sería un eventual segundo gobierno de Sebastián Piñera en relación al primero?

Según las señales que estoy viendo, se ve muchísimo mejor. El presidente Piñera tiene la experiencia de haber sido cuatro años presidente y eso ayuda a no cometer los errores del pasado. Nadie puede negar que tiene capacidad y cuando se propone algo, lo logra. Si él dice que habrá gratuidad para la educación técnica, le creo y eso me alegra.