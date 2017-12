Afusa niega vínculo con ex alcalde y reafirma acusaciones contra Miguel Ángel Aguilera

“Esta es una organización histórica que fue fundada en 1992 en la comuna de San Ramón y no tenemos ningún vínculo con el ex alcalde Pedro Isla, muy por el contrario, fuimos la piedra en el zapato de su periodo. Esto, lo llevó incluso a formar una organización paralela”. Fueron las palabras de María Teresa Osorio, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud (Afusa) de la comuna.

Esto porque en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Miguel Ángel Aguilera, actual edil de San Ramón, dijo que las acusaciones por hostigamiento laboral son falsas, agregando que fueron presentadas en Contraloría por una asociación de funcionarios vinculada a Pedro Isla.

La dirigente comentó que cuando Aguilera asumió su cargo en el 2012, formó una nueva organización presidida por la pareja de Pedro Jaque, uno de los asesores más cercano al alcalde.

“En ese momento formaron esa organización bajo amenazas a los socios que nosotros teníamos en Afusa. El amedrentamiento apuntaba a que si no se cambiaban de asociación se quedaban sin trabajo, es decir, no les iban a renovar los contratos. La mayoría se cambió y otros decidieron quedarse pero no les renovaron contratos”, sostuvo.

María Teresa Osorio indicó que, como asociación, han presentado denuncias en Contraloría por persecución laboral y maltrato a algunos trabajadores. Según explicó, el organismo ha solicitado documentos que no han sido entregados y que han generado amonestaciones al municipio.

Boris Olmedo, miembro del directorio de Afusa, manifestó que uno de los dictámenes más emblemáticos de la Contraloría es el que permitió la salida de Natalia Rodríguez, ex jefa de Recursos Humanos de salud en la comuna.

“Nosotros la sacamos de salud vía Contraloría y después, burlándose de la autoridad, Aguilera la puso en educación, desde donde también la sacaron de la misma forma”, expresó. .

Desde la Asociación de Funcionarios de la Salud de San Ramón advierten que “ha sido desastrosa la administración” del actual alcalde. Enfatizaron en el amedrentamiento laboral y la precariedad a la que se enfrentan los trabajadores que se desempeñan en los centros de salud que dependen de la Municipalidad.