Señor Director:

Allende no tenía cuenta offshore y Frei Montalva tampoco, al igual que (verosímilmente) la mayoría de los presidentes que tuvo Chile entre los años 30 y 1973. Sin embargo, nuestro país podría reelegir el próximo 17 a un multimillonario del cual no se conocen todos los detalles de la formación de su sideral fortuna ni dónde la guarda, aunque algunos acontecimientos como el del Banco de Talca dejan suponer que todo no es transparente.

Hemos pasado así de una época en que los Presidentes de la República eran elegidos por sus méritos, sus ideas y su representatividad a otro en que la fortuna, bien o mal habida, de los candidatos constituye un factor determinante para su elección. Es verdad que no tenemos hoy el cohecho de comienzos del siglo XX, pero las zonas oscuras del financiamiento de las costosas campañas electorales hacen pensar que el dinero juega un rol esencial.

En el Chile neoliberal del siglo XXI, no solo el dinero privado está en juego, pues cuando se dispone de fondos públicos también se pueden hacer muchas cosas, como la ciudadanía lo ha comprendido con los mandatos presidenciales sucesivos de los últimos treinta años.

En los hechos, la plata se ha convertido en un elemento faro no solo en la economía sino también en toda nuestra vida social, de allí que haya muchos connacionales en ese 45 por ciento de quienes votan, que lo hacen por admiración al éxito del rico o por la esperanza de acercarse a los bienes del Estado. O por las dos razones.

A pesar de todo, ya sería un mínimo progreso que los chilenos descartáramos a aquél de los candidatos que, a su riqueza personal, quiere sumar los honores y medios que proporciona la primera magistratura.