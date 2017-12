Beatriz Sánchez entrega su apoyo a Alejandro Guillier

La ex abanderada del Frente Amplio reaccionó al supuesto "fraude electoral" acusado por Sebastián Piñera. Para la periodista, el candidato de Chile Vamos cruzó los límites de lo aceptable, en consecuencia, personalmente entregó su apoyo al senador por Antofagasta.

En medio de la polémica por la acusación de “votos marcados” hecha por el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, la ex carta presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, confirmó su apoyo al candidato oficialista.

En una intervención pública, la periodista rechazó las declaraciones del expresidente, calificándolas de “inaceptables”. Sánchez enfatizó en la importancia de no perder los límites en una elección presidencial: ” “Lo dije antes y lo digo ahora, no se juega con Chile y no todo vale en una elección presidencial”.

En ese contexto aseguró que un nuevo gobierno de Sebastián Piñera sería un “retroceso”,además de “un riesgo para Chile y la democracia”.

“Después de un periodo de reflexión, quiero comunicar que hoy que mi voto es contra Sebastián Piñera, por eso voy a votar por Alejandro Guillier”, agregó aclarando que se trata de una decisión personal y no representa la del Frente Amplio, conglomerado que ya había declinado de entregar un apoyo explícito al senador por Antofagasta.

“Como FA seremos opositores al próximo gobierno”, dijo Sánchez en línea al pensamiento de su bloque.