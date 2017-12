Las expectativas del espectro político por publicación de Plan Nacional de Derechos Humanos

Desde los distintos sectores políticos esperan que el texto aborde temáticas como el Sename y La Araucanía. Mientras que desde el Frente Amplio se considera una prioridad tocar temas relativos a la dictadura, desde la UDI esperan que el documento "contribuya a debates futuros y que no tenga su mirada en el pasado".

Martín Espinoza C |Martes 5 de diciembre 2017 6:20 hrs.

Esta semana la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por la abogada Lorena Fríes, hará entrega a la Presidenta Michelle Bachelet del Plan Nacional de Derechos Humanos.

La idea del documento es zanjar un compilado de políticas que sean transversales a los 23 diferentes ministerios y diversos organismos públicos, y cuya orientación vaya hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en todos los sentidos. Esto podría contemplar contenidos que van desde materias como pueblos indígenas hasta el eventual cierre del Penal Punta Peuco.

El contenido del plan aún es desconocido y ni siquiera los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados lo manejan. Tucapel Jiménez (PPD) confía en el objetivo de la iniciativa: “Este es un plan que contemplaba el inicio de la creación de la Subsecretaría e implica el involucramiento de todos los ministerios para que cada organismo público tenga un plan detallado que fomente la defensa de los derechos humanos. Yo no lo conozco. Se lo entregarán a la Presidenta, el detalle lo maneja solo la Subsecretaría y quienes trabajaron en la elaboración”.

Desde el Frente Amplio creen que el texto debiera contemplar materias como el Sename, los derechos de las minorías sexuales y de los pueblos originarios, sin embargo consideran imprescindible y urgente la inclusión de políticas que aspiren a resolver algunas consecuencias que dejó la dictadura. Paz Becerra, investigadora de Fundación Nodo XXI y miembro del equipo programático de derechos humanos de Beatriz Sánchez es enfática en esa línea. A su juicio, además, la publicación del plan debiera aprovecharse para declarar definitivamente el cierre del Penal Punta Peuco: “Los temas en materia de justicia transicional, que tienen que ver con sobrevivientes de prisión política y tortura, con detenidos desaparecidos y su plan de búsqueda, con el hecho de crear un órgano que pueda hacerse cargo de las demandas de los presos políticos, no pueden quedar en la fila de un Plan Nacional de derechos humanos. Debe contener todo el universo de materias vinculadas a derechos humanos, porque los son transversales, pero hay un sinfín de materias pendientes sobre las consecuencias de la dictadura en la sociedad. Eso no puede estar puesto en la fila de temas, porque requiere de una urgencia ya que han pasado demasiados años. El Plan Nacional debe ser una oportunidad para hacer un anuncio como el de Punta Peuco, pero no es una medida que debiera estar integrada, ya que es un compromiso adquirido por el gobierno”.

Para Chile Vamos, y la UDI en particular, uno de los tópicos medulares debiera ser la situación del Servicio Nacional de Menores. Juan Antonio Coloma, diputado UDI e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, los ojos del documento debieran estar puestos en el futuro y ojalá no entramparse en temas pasados como lo es la dictadura militar: “Espero que el Plan Nacional de derechos humanos venga con un apartado especial para lo que está ocurriendo en el Sename. Lo que ocurre con los niños más vulnerables del país tiene que ser objeto de análisis y estudio y de un compromiso por parte del INDH (sic). Esperemos que sea un documento que contribuya al debate sobre cómo mejorar la situación de los niños. Hay que incluir la situación de los niños del Sename como una violación evidente de los derechos humanos. Consultado sobre si debieran incluirse materias asociadas a la dictadura, el parlamentario señala que “yo espero que este documento tenga como objetivo más contribuir a los debates futuros que tener la mirada en el pasado”.

Yerko Ljubetic tiene discrepancias con la línea que promueve el diputado Coloma. El ex demócrata cristiano, hoy militante del Movimiento Autonomista, celebra iniciativas como la del Plan y las considera un avance, pero insiste en que sí deberían incluir asuntos relativos a la dictadura, sobre todo en materia de recalificación de los delitos y a la regularización de situaciones penales de los culpables de dichos delitos. A pesar de eso, subraya otras de las ideas que deberían estar contempladas: hay que buscar sintonía y coordinación entre los organismos que tienen que ver con los problemas de derechos que hay en La Araucanía. Quienes estamos convencidos de que el conflicto es político aspiramos que este plan sintonice a los organismos en esa dirección. También es importante la incorporación de temas sobre derechos humanos y empresas. Los efectos ambientales sobre las comunidades y sobre los territorios”.

El lanzamiento del Plan Nacional se enmarca dentro de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse este 10 de diciembre y uno de los gestos que esperan los distintos sectores políticos tiene que ver con el cierre del Penal Punta Peuco.