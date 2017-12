María Fernanda Valdés alcanza la cima del mundo

La múltiple medallista María Fernanda Valdés se lució en Estados Unidos y se colgó una presea dorada en el campeonato del mundo que se está desarrollando en la ciudad norteamericana de Anaheim.

Cabe recordar, que la destacada pesista, recientemente se proclamó campeona bolivariana en los juegos de Santa Marta, Colombia. En el torneo planetario la deportista se quedó con el primer lugar en la categoría de 90 kilos en Envión, con una marca de 146 kgs. El segundo lugar fue para la georgiana Anastia Hotfrid y la medalla de bronce para la dominicana Crismery Santana.

Además, la atleta, ganó medalla de plata en el Total Olímpico, sumando 109 kilos del Arranque para totalizar 255.

Este logro de María “Fefi” Valdés se suma a lo hecho por el pesista Arley Méndez, quien en la prueba de 85 kilos se proclamó tricampeón mundial tras ganar en las tres modalidades (Envión, Arranque y Total Olímpico).

La chilena sostuvo luego del triunfo que “sabía que eso era lo mío, que lo ibamos a hacer de la mejor forma posible para ganar. Y se dio. Estoy contenta, con emociones encontradas. Hay cosas por mejorar, pero aunque no debería decirlo, me enfermé hace dos días de una amigdalitis y he estado con antibióticos. Nunca me había pasado pero lo pude asimilar bien”, sostuvo.

Respecto de cómo manejo la presión, Valdés señaló que “al principio, ser la favorita no me puso nerviosa ni nada. Pusimos un poco más de peso de lo que uno hace de partida, porque es estrategia. Más que nada, estoy contenta, porque rompimos un récord panamericano de envión con 146, y el de antes era 142. ¿Nervios? Creo que si uno no tiene nervios, no debería competir. Todos tenemos y hay que ir soportándolos”, agrega.

Respecto de sus expectativas rumbo a Tokio 2020, la chilena señala que “creo que para los Juegos, hay que seguir trabajando mucho, en técnica y aspecto físico. No voy a prometer nada, ni decir que sacaré medalla, sólo diré que vamos por buen camino. El profesor Giorgi Panchev, es el único que traza las metas”, declaró.