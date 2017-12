Reforma a la Educación Superior avanza en el Senado

De manera unánime, la Comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar la Reforma a la Educación Superior, que contempla la ampliación de la gratuidad. La iniciativa ahora deberá ser revisada por la Sala, trámite que se espera sea realizado la próxima semana.

Recordemos que la reforma establece una nueva institucionalidad para el sistema, por ejemplo, crea una Subsecretaria y una Superintendencia de Educación Superior, así como también, plantea incrementar el financiamiento a las instituciones de estudios superiores, pero sobre todo consagra por ley la gratuidad para los alumnos universitarios y técnico-profesionales más vulnerables.

En este sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, valoró la votación unánime entregada por los cinco senadores de la comisión, tanto de Chile Vamos como de la Nueva Mayoría, para sacar adelante esta iniciativa Paralelamente, desestimó las críticas respecto de los plazos en los cuales se podría alcanzar la gratuidad universal.

“Lo que más valoraría en el día de hoy no es la interpretación de cuánto se demora o no se demora en llegar a la gratuidad, sino el hecho que, transversalmente, se haya aprobado la idea de legislar y de tener una ley de educación superior que regule el sistema, no que lo sobrerregule, pero que sí lo regule; que se establezcan condiciones y tres instituciones que son claves para el país. Vamos a trabajar, por cierto, en las indicaciones. Se ha abierto un plazo de indicaciones hasta finales de este mes, vamos a ver a los constitucionalistas la próxima semana y trabajaremos con todos los equipos, porque nos importa muchísimo que en enero salgamos con las leyes”.

Desde la oposición, el senador de Renovación Nacional Andrés Allamand, aseguró que el proyecto establece la gratuidad en la educación superior para el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables para el próximo año con los recursos existentes, no obstante afirmó que tendrán que pasar 40 años para extender el beneficio al 90 por ciento de los estudiantes.

“Nosotros siempre dijimos que íbamos a mantener la gratuidad al nivel que se alcanzara durante el actual gobierno, en esa materia no hay ninguna diferencia ni cosa que se le parezca. Por lo tanto, hemos votado en coherencia con lo que siempre señalamos, pero creo que ha sido muy importante el poder haber aprobado este proyecto, para los efectos que quede transparencia respecto de lo que verdaderamente se está aprobando. Tal como señaló el presidente de la comisión, Ignacio Walker, aquí no hay ninguna gratuidad universal garantizada, hay un 60 por ciento. Para llegar al 70 se requieren diez años, para llegar al 80 se requieren 20 años, para llegar al 90 se requieren 40 años. Eso es lo que, en definitiva, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha propuesto”.

El Ejecutivo se planteó esta votación, así como la que se realizará la próxima semana en la Sala, como la “prueba de la blancura” para la oposición, luego que desde el comando presidencial de Sebastián Piñera se expusiera que estaban de acuerdo con la entrega de este beneficio y su ampliación a más estudiantes vulnerables. El senador del PPD Jaime Quintana hizo énfasis en el cambio de parecer de Chile Vamos respecto de la gratuidad, esto luego que el candidato presidencial del sector, Sebastián Piñera, girara su discurso de cara a la segunda vuelta y asegurara que, en su eventual gobierno, se profundizará la gratuidad.

“Resulta bastante curiosa esta vuelta de carnero de algunos sectores. Nos parece bien que tengamos unanimidad en un tema como este y lo que se refleja es que la votación del pasado 19 de noviembre, reafirma el rumbo estratégico de este gobierno y que la Presidenta no estaba equivocada al momento de plantear la gratuidad como derecho universal”.

Finalmente, mientras el proyecto de Reforma a la Educación Superior ha conseguido avances significativos que lo tienen a pasos de convertirse en ley, la iniciativa que modifica la normativa sobre universidades estatales aún se encuentra en la Cámara de Diputados, a la espera que su legislación se retome después del balotaje.