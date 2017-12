Manifestaciones y pronósticos luego de anuncio de Trump sobre Jerusalén

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la semana pasada que su gobierno reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel y que, por esa razón, procederá a trasladar la embajada norteamericana desde Tel Aviv hasta aquella ciudad, que está bajo esta soberanía de facto israelí desde 1967 hasta la fecha.

Respecto a esta decisión, Xavier Abu Eid, politólogo y miembro del equipo negociador de la Organización para la Liberación Palestina, expresó en conversación con este medio especificó cuál es la incertidumbre real sobre esta decisión.

“Nadie en Palestina creía que Trump podía ser un justo mediador. La incertidumbre real tiene que ver con cuál va a ser el futuro escenario, ya que Estados Unidos se ha descalificado totalmente de poder asumir cualquier función en cualquier proceso de paz. Lo que ha hecho Trump es negar la posibilidad de un proceso de paz entre dos estados”, dijo.

Esta descalificación para negociar por parte de Donald Trump también inquieta, según Xavier Abu Eid, porque la comunidad internacional tampoco sale al paso y actúa con énfasis. Lo que produciría este tipo de política sería una búsqueda de una alternativa lejos de la independencia nacional.

“Acá se está avanzando hacia un proceso en el cual Israel continúe consolidando sus políticas de colonización y apartheid en el territorio ocupado Palestino, y que a su vez Palestina empiece a enfocar su discurso y su lucha en lo que se llamaría una igualdad de derechos, dentro del territorio controlado por Israel, más que por la independencia nacional. Es decir, cambiar el paradigma a una solución de dos estados al de un solo estado secular y con igualdad de derechos para todos”, añadió.

De todas formas, aclaró que “esa no es la opción preferida por los palestinos, sin embargo, vendría a ser la opción que más va quedando debido a las políticas israelíes y norteamericanas. Y no es una opción que Israel quiera; no quieren un Estado que tenga una mayoría judía. Para ellos lo más importante es mantener el aspecto religioso”.

En tanto, la Federación Palestina de Chile convocó a una manifestación este lunes a las 11 de diciembre a las 19:30 horas, en la fachada de la embajada de Estados Unidos, ubicada en Las Condes. El llamado, indicaron, no es solo a las personas que pertenecen a este pueblo, sino que a todas las que solidarizan con la situación actual.