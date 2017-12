Camerata de Derecho ofrece su concierto final en la FAU

La Camerata de Derecho de la Universidad de Chile ofrecerá este martes 12 de diciembre su concierto de fin de año, bajo la dirección del profesor Igor Osses.

La agrupación, perteneciente a la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, interpretará dos obras: el Concierto para violín No. 5 en La Mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart; y la Sinfonía No. 1 en Do Mayor, de Ludwig van Beethoven.

En la primera de las obras Igor Osses actuará como solista en violín.

El concierto, organizado por la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se realizará a las 18:30 horas de este martes, en el hall central del edificio ubicado en Portugal 84. La entrada es gratuita.