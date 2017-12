“Una mujer fantástica” es nominada a los Globos de Oro 2018

La cinta chilena Una mujer fantástica de Sebastián Lelio fue nominada a los Globos de Oro 2018 en la categoría Mejor película extranjera.

El filme, que es protagonizado por Daniela Vega, deberá competir con la película francesa BPM, First They Killed My Father (dirigida por Angelina Jolie), The Square de Robert Ostlund, In the Fade y Loveless.

Esta no es la primera vez que una producción chilena es incluida en el certamen. Esto, ya que previamente fueron nominadas películas como Neruda, El Club y La nana.

Una mujer fantástica, además, llega a la competencia con una larga lista de reconocimientos. En febrero de este año, por ejemplo, recibió un Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Mientras, en los Premios Fénix fue reconocida en las categorías Mejor dirección, Mejor Largometraje de ficción y Mejor actuación femenina.

La película cuenta la historia de Mariana, una mujer transexual que luego del fallecimiento de su pareja, Orlando (Francisco Reyes), debe enfrentarse a los prejuicios de una sociedad conservadora.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo siete de enero en California.