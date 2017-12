Caso Hernández Huentecol: carabinero se ausenta por segunda vez a audiencia de formalización

La formalización del sargento segundo Cristian Rivera Silva fue reprogramada para el jueves 21 de diciembre. Luego de casi un año de que el carabinero disparara a Brandon Hernández Huentecol, su madre no solo responsabilizó al Ministerio Público por el retraso que ha tenido la causa, sino también lamentó que el uniformado siga en ejercicio.

Por segunda vez consecutiva, el sargento segundo Cristian Rivera Silva se ausentó a la audiencia de formalización en su contra. El carabinero está acusado de disparar, en diciembre del año pasado, más de 140 perdigones a Brandon Hernández Huentecol, quien en ese momento tenía 17 años.

Originalmente el uniformado debía ser formalizado el pasado 22 de noviembre, pero no se presentó por lo que la audiencia fue reprogramada. En ese momento, desde la Fiscalía regional de La Araucanía explicaron que el Tribunal no notificó al imputado porque no se encontraba en el domicilio informado.

Ada Huentecol, madre de Brandon, dijo que esta vez el carabinero argumentó diez minutos antes de la cita que no iba a asistir a la formalización porque se encontraba en otra audiencia por una causa en la que es acusado de violencia intrafamiliar.

“Creo que tenía una demanda de la esposa en contra de él por violencia intrafamiliar, entonces estaba en una audiencia a la misma hora en Los Ángeles, esas fue la respuesta que dio su abogada. Como se comprobó su argumento se cambió la fecha de formalización. Nosotros creemos que los fiscales tendrían que haber cambiado la hora o hacer algo para que esto no volviera a ocurrir”.

De acuerdo a lo señalado por Ada Huentecol, la audiencia de formalización del sargento segundo Cristián Rivera Silva fue nuevamente reprogramada, esta vez para el jueves 21 de diciembre a las 11 de la mañana. La madre del joven no solo responsabilizó al Ministerio Público por el retraso que ha tenido la causa, sino también lamentó que Cristian Rivera Silva siga en ejercicio.

Este 18 de diciembre se cumple un año desde que el carabinero disparó a Brandon, por lo que se convocó a una manifestación en la Plaza Los Héroes de Santiago a las 18 horas, mediante la cual están exigiendo cárcel para Rivera Silva.