Consejo de Rectores anuncia indicaciones a Ley de Reforma Educacional

La aprobación en general del proyecto que se encuentra en segundo trámite, no fue una sorpresa. Desde el gobierno se esperaba este primer paso, pero ahora la iniciativa será revisada en particular y se recibirán indicaciones hasta el 28 de diciembre próximo.

Una reforma comprometida por el Ejecutivo y que luego de años de espera, avanza con mayor celeridad para cumplir con el plazo que han planteado las autoridades y que apunta a una aprobación antes que termine el actual periodo legislativo.

Es importante tener en cuenta que esta es una parte de la reforma. Luego de la división del proyecto original, lo que se votó este miércoles considera una nueva institucionalidad integrada por la subsecretaría y la superintendencia de educación superior, modificaciones al actual sistema de aseguramiento de la calidad y consagrar el financiamiento institucional para la gratuidad, beneficio al cual podrán acceder los estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que cumplan con los requisitos señalados en la ley.

La iniciativa está separada del proyecto sobre el mecanismo que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), que aún no se presenta, y al de universidades estatales que se discute en la Cámara de Diputados, al cual el Gobierno le quitó la suma urgencia.

Durante la discusión que se desarrolló en la Sala de la Cámara Alta, la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, confirmó lo que busca el oficialismo con el avance de este proyecto. La legisladora lo calificó como uno de los legados de la presidenta Michelle Bachelet.

A pesar de su voto a favor, manifestó que la sanción que existe para quienes lucren aún es insuficiente. Por otro lado, recordó que en un comienzo la oposición se negó a aprobar la gratuidad y posteriormente acudió al Tribunal Constitucional.

“Yo me alegro que hoy, frente a las horas que nos faltan para una nueva elección presidencial, el candidato de Chile Vamos haya cambiado. Si la necesidad de contar con más apoyo y superar el magro resultado de la primera vuelta, del 36 por ciento, lo lleva a tener que cambiar en 180 grados, enhorabuena para nosotros”, agregó.

Los parlamentarios oficialistas destacaron que este año 262 mil estudiantes fueron favorecidos con la gratuidad, donde el total de beneficiarios corresponde al 25 por ciento de la matrícula de pregrado, lo que equivale a que uno de cada cuatro estudiantes hoy cuenta con este beneficio. Mientras que en términos de descentralización enfatizaron en que más del 60 por ciento de los jóvenes con gratuidad no viven en la Región Metropolitana.

En tanto, desde la oposición finalmente votaron a favor enfatizando en que el Gobierno se comprometió a generar cambios en el proyecto, apuntando al mejoramiento de la calidad y a limitar lo que llamaron “una sobre regulación del sistema”.

El alcance y objetivo de la gratuidad ha sido una materia que ha provocado confusiones en Chile Vamos. La propia campaña presidencial de Sebastián Piñera no estuvo ajena a los llamados que pedían aclarar la real postura del sector sobre este tema.

La senadora UDI Ena von Baer subrayó que es necesario hacerse cargo de los desafíos del futuro sin afectar la igualdad entre estudiantes, sin atentar contra de la autonomía de las instituciones y sin limitar la libertad de enseñanza.

“Votamos a favor de que tengamos una ley de educación superior, sabiendo que aún existen diferencias que deben ser discutidas en las próximas semanas, cuando la Comisión de Educación en su votación en particular logre subsanar los problemas pendientes. Nosotros agradecemos la flexibilidad y la apertura del Gobierno, porque creemos que esto nos va a llevar a una mejor regulación del sistema”, afirmó.

Las críticas de los estudiantes

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), criticaron que la iniciativa no avanza en entender la educación como un derecho social, no termina con el CAE, no es enfática en poner fin al lucro y no da plazos explícitos para la gratuidad.

Alfonso Mohor, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), manifestó que esta no es la reforma por la cual se movilizaron, ya que no recoge los planteamientos del movimiento estudiantil.

“Para nosotros que se haya aprobado de manera unánime este proyecto da cuenta de que la Nueva Mayoría prefirió pactar con la derecha y no trabajar ni construir con los movimientos sociales. Vamos a tener que buscar voluntades dentro de los senadores y senadoras, para incluir algunas indicaciones que tenemos en agenda. De todos modos, yo veo muy difícil el escenario”, sostuvo.

Los otros proyectos

La ministra de Educación Adriana Delpiano señaló que desde el Gobierno buscarán la manera de fortalecer a las instituciones regionales, como lo pidieron los senadores. Además, dijo que espera que en las próximas semanas se esté votando el proyecto de universidades del Estado en la Cámara Alta.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, dijo que desde el Consejo de Rectores (CRUCh) harán indicaciones a la reforma de educación superior. Mientras que sobre el proyecto de universidades estatales indicó que ha sufrido un retroceso y lamentó que el Ejecutivo retirara la urgencia de la discusión.

“El Ejecutivo cooperó al declarar inadmisible en la Comisión de Hacienda algunas indicaciones que nos parecían interesantes, eso nos complica. Esperamos que la discusión se retome lo más rápido posible, si no se cambia la velocidad de la tramitación no hay posibilidad de que el proyecto salga antes de marzo del próximo año. Aunque sea con algunos detalles, yo prefiero tener un proyecto de educación a no tenerlo”, expresó.

Esta reforma al sistema de la educación superior, para muchos denominada como la madre de todas las batallas, vive sus momentos claves hacia el final de la actual administración.

Esto luego de la prioridad que se dio a otras leyes que ya están en marcha, entre ellas, la de Inclusión (fin al lucro, copago y selección en los colegios), carrera docente y la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia.