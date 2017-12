Candidatos entregaron sus últimos mensajes masivos en cierre de campaña

Durante la tarde de este jueves y en paralelo, ambos candidatos presidenciales que competirán este domingo en la segunda vuelta, Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, cerraron de manera oficial sus campañas con actos masivos con sus adherentes.

Distintos artistas antecedieron lo más esperado de la jornada: los discursos de los presidenciables. Pero en el caso de Alejandro Guillier, otro que también era muy esperado era el ex presidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica.

El ex mandatario uruguayo partió sus palabras repitiendo su consigna de que su nación es América Latina y fue este el principal mensaje que quiso entregar a los miles de ciudadanos que se reunieron en el Paseo Bulnes.

“Por eso no me canso de predicar y se lo tengo que decir a los chilenos, porque ustedes tienen la conformación de historia y también de cordillera, están cerca pero a veces están lejos, se abren para el mundo pero muy poco para los vecinos. Tenemos que luchar por una inteligencia americana en común, tenemos que luchar por universidades en común”.

Luego, ingresó Alejandro Guillier acompañado de su esposa y comenzó su discurso destacando la visita de Pepe Mujica, recogiendo la idea de abrir el país hacia el resto del continente. Aunque además de destacar los avances en educación, a los migrantes, a los adultos mayores, entre otros temas, también se dio tiempo para las críticas a su contendor.

“Me critican que no tengo experiencia de no haber sido presidente, que la experiencia la tiene mi contendor. ¿Cuál es la experiencia de mi contendor? Que iban a hacer el mejor Censo de la historia, que iban a tener un millón de empleos. ¿Saben lo que pasó? Ya no se preguntaba si usted trabajó un día a la semana, sino que un día a la semana. El Puente de Cau Cau, el primer puente submarino de Chile. El perdonazo a Johnson, cien millones de dólares a una empresa, y porque uno habla de ayudar a las familias endeudadas con el CAE, lo acusan de demagogo”.

En el caso de Sebastián Piñera la situación previa fue incómoda luego de que el famoso médico Patch Adams desmintiera el supuesto apoyo al candidato de Chile Vamos. Aún así, durante su acto de cierre, emuló lo ocurrido con Mujica en la vereda contraria mostrando un video con respaldos de distintos referentes políticos del mundo, entre ellos el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien señaló: “Hace muchos años que soy amigo de Sebastián, lo admiro, creo que es un gran dirigente. Éxito para todos los chilenos”.

Pero en sus últimas palabras de campaña antes de la elección, Sebastián Piñera deslizó críticas a la Nueva Mayoría: “Los chilenos queremos cambios profundos, pero cambios bien hechos, basados en el liderazgo y los acuerdos. Hemos escuchado y hemos aprendido que Chile necesita más que nunca recuperar la unidad y amistad entre los chilenos”.

Aunque para finalizar el candidato señaló: “Quiero terminar estas palabras pidiendo perdón y agradeciendo a mis compatriotas. Perdón por los errores que hemos cometido”, agregando que cree que hoy tiene un mejor programa y equipo.