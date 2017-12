Director del Sernac: “A las empresas les sale más barato incumplir la ley”

P. López y C. Medrano |Viernes 15 de diciembre 2017 12:32 hrs.

“Esto es distinto a lo que ocurrió en 2011 con la repactación de deudas vencidas, acá hablamos de un proceso de traspaso de tarjetas que vulnera la ley del consumidor”, explicó el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Ernesto Muñoz, luego que se presentara una demanda colectiva en contra de La Polar por vulnerar la Ley del Consumidor.

Según consignó La Tercera, la empresa no informó de manera oportuna a los consumidores que eligieron cambiarse de tarjeta, por lo que los usuarios se enteraron de la irregularidad en los meses posteriores tras revisar el estado de cuenta.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Muñoz sostuvo que “al día de hoy, ninguna empresa del retail postuló al sello Sernac, lo que demuestra el fracaso de la reforma que se aprobó durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera”.

El representante del Servicio señaló que “esta experiencia nos llevó a presentar una nueva ley, que ahora estaría siendo reducida en el Tribunal Constitucional, si se confirma la prohibición de las nuevas facultades con las que se iba a dotar al Sernac”.

Por lo mismo Muñoz insistió en la necesidad de contar con una legislación que proteja efectivamente a los consumidores “la protección al consumidor en un país moderno, requiere avanzar en su regulación, así como se avanzó en regular el mercado de los servicios básicos”, señaló.

Muñoz agregó que “ya hemos visto que la autoregulación no funciona, si funcionara, tendríamos a todas estas empresas con el sello Sernac” y agregó que “este es un tema ciudadano y de sentido común”.

En este escenario, el director del Sernac señaló que hoy a las empresas les sale más barato incumplir la ley “para que un sistema funcione, la legislación no puede ser una mera declaración, por lo tanto, si una empresa se sienta tentada a vulnerar la ley, tiene que saber que ese hecho les saldrá más caro”, declaró.

Muñoz confía que en el Tribunal Constitucional se respete lo aprobado en el Parlamento y de esta manera dotar de herramientas al Servicio que le permitan ir en persecución de estos delitos.

Finalmente señaló que “si el consumidor no tiene información, si no conoce el precio, si hay cobros abusivos, si los contratos siempre favorecen a los empresas, entonces no hay economía de mercado”.