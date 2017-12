Disney, el monopolio que amenaza la tv mundial

Una cifra histórica fue la que puso sobre la mesa la empresa Disney, al comprar gran parte del imperio 21st Century Fox, con 52 mil 400 millones de dólares pagados por la transacción.

La compañía del ratón Mickey, se quedará con todos los servicios de la organización presidida por Robert Murdoch, salvo Fox Business, Fox Sports y Fox News, pero incluido el estudio Hollywood Twentieth Century Fox, canales como FX y National Geographic Television.

De esta forma, la mayor operación financiera del mundo hollywoodense, traspasará a una empresa que cada vez es más grande, la dependencia de series simbólicas como Los Simpsons. Y lo que parece una movida ingenua, trae asimismo la ampliación del reino fundado por Walt Disney, que desde su creación se ha caracterizado por cierto tipo de contenido que ha sido criticado por distintas personalidades del mundo, precisamente por su falta de profundidad, su carente sentido crítico y su habilidad a la hora de crear estereotipos.

A Cristián Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, esta noticia lo asusta. En conversación con nuestro medio afirma que esta es una concentración brutal de poder. Si a eso se suma lo que es específicamente el negocio de Disney, el resultado que pesará sobre Fox será un cambio en su esencia.

“El negocio de Disney es entretener. Nunca han salido de ese ethos, que no es malo la liviandad, pero a mí me preocupa el tema de que la fabricación de contenidos como de comerse una hamburguesa; me preocupa eso de no generar contenido que te produzca algo más”, dice.

Esa misma concentración del poder influiría directamente en los condicionamientos editoriales que tendría la cadena que transmitía series como Padre de Familia, The Walking Dead o American Gift. Así lo comentó Lorena Antezana, académica del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.

“El tema de que pocas empresas tengan muchos contenidos, o los administren, hace que exista cada vez menos diversidad y pluralidad en el tipo de programas al que pueden acceder las personas”, advierte.

La académica habla además de las adversidades que tendría para los usuarios esta acumulación de canales, donde se divide la sintonía y se cobra un valor extra por tener acceso. Por último, Lorena Antezana, explica desde su punto de vista, lo que ocurrirá luego de la compra de este gigante norteamericano a la cadena Fox.

“Disney va a comerse a Fox. Seguramente hay contenidos que no se van a transmitir y otros que sí, que tienen que ver más con esta lógica patriarcal, conservadora, porque no es solo la fantasía sino que instaurar un modelo de relaciones que fomenten el tema de la desigualdad de género, por ejemplo”, termina.

Cabe recordar que la última adquisición de Disney fue en 2012, luego de que comprara Lucasfilm por 4 mil millones de dólares y se quedara, así, con la propiedad de Indiana Jones y Star Wars, entre otros.