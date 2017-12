Por aluvión no se votará en villa Santa Lucía

Diario Uchile |Domingo 17 de diciembre 2017 10:13 hrs.

El Servel confirmó que las votaciones no se podrán llevar a cabo en la localidad afectada, ya que no se logró dar con un nuevo local de votación y no había disponibilidad de vocales. El subsecretario Aleuy informó que la catástrofe ha dejado cinco víctimas fatales, entre las cuales tres han sido identificadas, una es un turista y otra es una persona que no ha sido ubicada. Además, hay 18 desaparecidos y una docena de lesionados, de los cuales nueve fueron llevados a Puerto Montt y tres, a La Junta.