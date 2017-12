Confech: “Los espacios sociales debemos luchar cohesionados frente a la arremetida conservadora”

“Durante el periodo campaña vimos cómo Sebastián Piñera intentó cooptar el discurso de los movimientos sociales para ganar votos. Pero no nos dejemos engañar, se abre un difícil panorama para las demandas del mundo social durante los próximos años porque nos enfrentamos a un conglomerado que históricamente ha desconocido la educación como un derecho y la volvió un bien de consumo en nuestro país”, así inicia el comunicado público redactado por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), luego de resolverse el escenario presidencial en nuestro país.

El grupo de líderes estudiantiles ve con “preocupación el incierto panorama que se abre para las demandas históricas de las y los chilenos como: la condonación del CAE, donde miles de familias se han visto endeudadas por un sueño de educación que no pudo cumplir con sus expectativas, una educación no sexista donde no se sigan replicando los roles de género, una gratuidad no entendida como voucher si no como financiamiento basal a las instituciones, la democratización de las instituciones y el fin efectivo del lucro dentro de la educación”.

Con un llamado a la “cohesión del mundo social”, los estudiantes reivindican su “misión trascendental”, la de “exigir y luchar por aquellas transformaciones” históricamente anheladas.