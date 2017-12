Gabriel Boric: “No se puede ningunear al pueblo”

Como “lamentable” calificaron desde el Gobierno el anuncio hecho por algunos personeros de Chile Vamos sobre reponer el copago en la educación pública, situación que la actual Ley de Inclusión recientemente aprobada por el Congreso, desterró del sistema escolar.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, sostuvo que si bien, el próximo gobierno está en su derecho de enviar los proyectos de ley que considere necesarios, expresó su desazón por el hecho que estas iniciativas apunten a retrotraer las reformas que el Congreso ha aprobado con mayoría de votos.

“Nos parece lamentable que luego del término de una campaña en la cual se ha señalado que uno de los centros del programa de gobierno del hoy presidente electo Piñera, es precisamente las materias educativas, se nos advierta después de la elección, de que se va a empezar a desmontar un proyecto de ley que tiene un o un año y medio de vigencia y que fue aprobado por el Congreso”

Por su parte, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, llamó a quienes han menospreciado a los votantes de Sebastián Piñera a hacer un ejercicio de humildad y además planteó que el verdadero desafío está en convencer a esas personas de que las ideas progresistas son las adecuadas para Chile.

“Tontear el pueblo es un profundo error, y básicamente decir que no te entendieron y que, por lo tanto, los que no te entienden son idiotas, o este concepto que es muy dañino de facho pobre, creo que es de una vergüenza muy grande, creo que tenemos que desterrar eso, creo que tenemos que ahí ser mucho más humildes y uno no puede ningunear al pueblo que le dio una victoria clara a Sebastián Piñera.

En otro hecho que causó polémica ayer en el Parlamento, el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza, explicó que el cambio de horario de la sesión del martes 2 de enero próximo, que se llevará a cabo en la tarde de ese día, se debido al planteamiento realizado por miembros de todas las bancadas, quienes solicitaron a la mesa que trasladara la sesión de las 10:30 a las 17:00 horas por falta de conectividad.

El jefe de bancada de la UDI, Felipe Ward, señaló que si bien entiende que este tipo de decisiones puedan causar polémica, esto no significa que se vaya a trabajar menos en dicha jornada.

“Yo entiendo que haya una crítica ciudadana, haya una sensación de que desde el Congreso muchas veces, se realizan este tipo de situaciones para acomodar el funcionamiento en beneficio de los parlamentarios, pero yo tengo la impresión de que lo que se pretende con esta medida es que el Congreso funcione, que se garantice el inicio de la sesión. Y si bien, esto se hace con frecuencia y con normalidad en el Senado, esta es una decisión que se toma por única vez en la Cámara de Diputados”.

Finalmente, el ministro de la Segpres, Gabriel De la Fuente, anunció el ingreso del proyecto -con discusión inmediata- que establece el 16 de enero como feriado por la visita del Papa Francisco, “con el objeto de poder facilitar que todos los chilenos que quieran saludar al Papa, puedan hacerlo con tranquilidad”, explicó el secretario de Estado.