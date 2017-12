Rodrigo Curipan: “Con este gobierno o con el que venga, la situación para el pueblo mapuche no cambia”

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Rodrigo Curipan se refirió al escenario político de los próximos cuatro años y las reivindicaciones que seguirán manteniendo como movimiento mapuche. Según indicó, no existen grandes diferencias entre un gobierno u otro.

¿Cómo ven el escenario de los próximos cuatro años?

En la zona de Malleco tenemos una posición bastante concreta en relación a lo que pueden ser los próximos cuatro años de gobierno, entendiendo que Sebastián Piñera ya fue presidente. No nos sorprende que desde una derecha tan contestataria y con tantas ansias de poder sobre nuestro territorio, haya una ola de represión.

Sin embargo, pensamos que el anuncio que ha hecho Piñera, sobre sacar a los militares al territorio mapuche, sería una equivocación política. No creo que alguien que pretenda gobernar intente armar una guerra antes de tiempo.

Hay una situación grave y delicada que tendrá que abordar el gobierno que viene, pero en definitiva la demanda del movimiento mapuche no ha pasado de una reivindicación política, entonces si alguien quiere verlo con ojos distintos se va a equivocar.

¿Qué consecuencias tendría ese error?

Creo que será un camino que no tendrá vuelta atrás. Como hemos dicho anteriormente, hoy existe respuesta del movimiento mapuche a la represión del Estado y eso seguirá siendo así si el gobierno mantiene una lógica de pensamiento que se compromete con el latifundio y las empresas forestales. Ellos hablan del “Estado de derechos”, cuando nuestros derechos como mapuche siguen siendo vulnerados.

Nosotros tenemos claro que con este gobierno o con el que venga, la situación para el pueblo mapuche no cambia. Eso ocurre porque no ha habido una voluntad de Estado para resolver el problema, sino que siempre se ha apelado a actos represivos o bajo la coartación política, que significa establecer cupos de participación política para mapuche en el Estado. Creo que hay una ceguera que no permite resolver el problema.

En ese sentido, ¿importa quién salió electo el domingo pasado?

Para nosotros el escenario no varía. Hay algunos que dicen que la derecha va a ser más fuerte, pero la verdad es que el gobierno actual mató a cuatro mapuche en el periodo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Finalmente la reivindicación territorial y política mapuche es un problema que se administra desde la represión y no desde una solución política.

Esto trasciende más a allá de una postura de un determinado gobierno o partido. Así como han tomado la decisión en conjunto en el caso de la “Operación Huracán”, de armar un montaje y establecer una acusación falsa, no será raro que la política del Estado vaya a variar en relación a los mapuche que estamos planteando control territorial y autonomía política.

¿Cuáles son las demandas del movimiento mapuche que deben continuar en la próxima administración?

Nosotros tenemos reivindicaciones que son conocidas tanto nacional como internacionalmente y dentro del movimiento mapuche han tenido bastante adherencia. En particular, no es que le hagamos demandas al Gobierno o al Estado, sino que trabajamos por establecer autonomía política, territorial y económica.

Cuando hablamos de autonomía nos referimos a territorios que están bajo control mapuche. Es verdad que el Estado le ha intentado simular a la sociedad chilena diciendo que tiene control y que ellos manejan la situación, como cuando decía que en el bajo Malleco estaba todo controlado y eso no era cierto.

Nosotros sabemos que ahí hay gente que no vota porque tiene la determinación política de no hacerlo, porque nos cansamos de las mentiras de los distintos gobiernos y del Estado chileno. Desde esa oposición continuaremos avanzando. Nuestras demandas siempre han apuntado a un control territorial que contempla soberanía y administración política mapuche.

¿Cómo ven el apoyo que entregó José Antonio Kast a Piñera?

Eso refleja que hay personas con la cabeza perdida. José Antonio Kast tiene una mentalidad agresiva y racista y lamentablemente ve un problema de índole distinto al que se está tratando de plantear. Más allá de lo político, él cree que las cosas se resuelven con balas y nosotros nunca hemos propuesto eso. Ahora, si nos atacan por supuesto que nos defenderemos.

En La Araucanía, Sebastián Piñera obtuvo 62,4 por ciento de los votos sobre un 37,6 de Alejandro Guillier. Es cierto que la abstención fue superior al 50 por ciento, pero ¿qué lectura hacen de este triunfo de Chile Vamos?

A menudo, durante los último años se ha intentado responsabilizar a los mapuche de la pérdida de votación o que, en este caso, haya salido favorecida la derecha. En esto nosotros vemos dos cosas: primero hay que decir que el actual gobierno no ha hecho las cosas bien, recordemos que hay cuatro mapuche muertos, entonces no pueden esperar que haya un respaldo político; en segundo lugar, creo que no han sido capaces de convencer a su propia gente.

Lamentablemente la izquierda está demasiado dividida, tiene posiciones completamente distintas. No han tenido coherencia y es ahí cuando tratan de culparnos a nosotros, cuando siempre hemos dicho de forma consecuente que no vamos a participar. Además, el sector autonomista del movimiento mapuche es el que ha tenido que pagar los muertos, entonces no nos pueden culpar de algo en lo que no tenemos responsabilidad.

El Gobierno ha levantado medidas como el Proceso Constituyente Indígena y el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, que se tramita en el Congreso ¿Qué representan estas iniciativas para ustedes?

Como movimiento mapuche, tanto en Malleco como en otros lugares, consideramos que la situación particular tiene que ver con que vamos a establecer control territorial y autonomía política. No nos hacen sentido estas medidas que, además, vienen de años. Se trata de políticas públicas que buscan resolver un problema que vas más allá de la agenda pública de un gobierno.

¿Cómo evalúan el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT?

Creo que esto partió mal, porque en Chile se le hizo una interpretación, es decir, no es más que un instrumento nacional con carácter internacional que no tiene ninguna vinculación. Hoy se hacen consultas indígenas sin preguntar primero si las comunidades quieren ser consultadas y esto demuestra, que las políticas públicas para los pueblos indígenas siempre han sido tomadas desde la posición del Estado.

No existe una participación efectiva en relación a cómo se están desarrollando las políticas del Estado que se aplican en territorio mapuche. Eso es una mentira profunda y el convenio 169 no es más que un instrumento que ha burocratizado lo que significa el derecho indígena.