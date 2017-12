Los legendarios De La Soul anuncian su debut en Chile

30 años de carrera está festejando el trío de hip hop De La Soul y por primera vez habrá una oportunidad para escucharlos en vivo en Santiago: el próximo 25 de marzo actuarán en el Coliseo Santiago, según confirmó este miércoles la productora Transistor.

El grupo, formado por David Jude Jolicoeur, Vincent Mason y Kevin Mercer, se inició a fines de los ‘80 en Long Island y desde entonces ha construido una discografía espcialmente imaginativa dentro de los márgenes del rap.

A Chile llegarán con And the anonymous nobody, disco que editaron el año pasado y cuenta con colaboraciones de Damon Albarn, David Byrne, Usher y Snoop Dogg, entre otros.

Justamente, el anuncio abre la posibilidad de que De La Soul participe del concierto que Gorillaz -el proyecto liderado por Albarn- realizará en el Movistar Arena el próximo 20 de marzo, tal como acaban de hacerlo en Buenos Aires y Montevideo.

La venta de entradas para el concierto de De La Soul comenzará al mediodía de este jueves 21 de diciembre, a través del sistema Puntoticket, con valores entre 24 y 28 mil pesos.