Organización indígena rechaza reunión con Minsal por tema VIH

Argumentan, entre otras cosas, que no fueron considerados en la modificación de las estrategias a seguir respecto del tratamiento de este virus, y dicen que una política pública de estas características requería una metodología establecida en el Convenio 169 de la OIT.

La Red Nacional de Pueblos Originarios (Renpo) avisó este miércoles que no concurrirá a la audiencia que solicitaron con la ministra de Salud, Carmen Castillo, que se efectuaría hoy. Acusaron “grave abandono y desprotección a nuestros pueblos por parte del Ministerio de Salud (Minsal)”.

En lo particular, se hace referencia a la nula participación que ha tenido la organización en cuanto a las nuevas estrategias que se están diseñando en la cartera para el tratamiento de personas viviendo con VIH, algo que ha sido cubierto en especial por este medio.

Uno de los puntos centrales que abordó Willy Morales, director de la Red Nacional de Pueblos Indígenas (Renpo), fue la falta de la consulta que resulta pertinente cuando una política pública afectará también la vida de las etnias originarias, lo que se encuentra reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

“Cuando se quiere cambiar una normativa, regular o crear, tiene que ser consultada con los pueblos interesados, si le afecta directa o indirectamente. Se solicitó porque consideramos que sí se vulneraban los derechos de las personas indígenas”, comentó.

Un artículo de Radio y Diario Universidad de Chile reveló que en el documento que se trabaja desde noviembre para estas nuevas estrategias, se hace mención a que “en el quinquenio 2011-2015, un 3,7 por ciento (483 personas) de los casos notificados en ese período, declaró pertenencia a alguno de los pueblos presente en nuestro país”; sin embargo, Renpo sentencia que no han sido escuchados.

“El Minsal no quiere responder porque va a dejar pasar hasta que llegue la nueva administración”, finalizó.

Esta situación es una de las tantas noticias que se han producido referentes al tratamiento de personas viviendo con VIH. Otra que sucedió a fines de la semana pasada fue el despido del activista Víctor Hugo Robles de la Fundación Savia, situación que el también periodista y conocido como Che de los Gays, calificó como una medida de presión por parte de Salud contra aquellos que han puesto el tema en la contingencia.