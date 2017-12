Pescadores artesanales: “No habrá paz social mientras no haya una Ley de Pesca como corresponde”

Pescadores artesanales de todo el país realizaron un llamado al presidente electo, Sebastián Piñera, para que cumpla sus compromisos de campaña respecto a la actual Ley de Pesca.

Aunque no existe nada escrito en su programa de Gobierno, los dirigentes esperan que concrete afirmaciones referidas a modificaciones en beneficio que benefician a los pescadores del sector, terminando – aseguraron – con las desigualdades legislativas que enfrentan con la gran industria.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, recordó los cambios profundos a la llamada ley Longueira, como lo hizo saber a sus colaboradores después de los resultados de la primera vuelta.

“El sentimiento de los pescadores artesanales es que la elección de Sebastián Piñera es un retroceso, se complica más el anhelo de anular esta normativa corrupta y temas como agregar la plataforma social. Nos tiene muy preocupados, por lo que vamos a estar atentos a lo que diga el nuevo mandatario, para ver la medidas que toma el sector pesquero artesanal”, afirmó.

Guido Rojas, dirigente del sindicato pesquero artesanal de Arica, indicó que los socios se reunieron y manifestaron que ven casi imposible que Sebastián Piñera recorte los actuales enormes beneficios que ostenta el sector industrial con la actual ley de pesca.

El secretario de la organización laboral, indicó que las cuotas de captura son en extremo favorables a las grandes compañías con la actual legislación, y que ese es uno de los puntos preocupantes que deben resolverse en estos próximos 4 años.

“Existe temor entre los socios, sumado a una esperanza lejana de que una persona, empresario, vaya a hacer cambiar el beneficio para sus pares, además que tiene intereses en la industria. La misma Corpesca es parte de Sebastián Piñera”, argumentó.

Para Sergio Mayorga, dirigente de los pescadores artesanales de Dalcahue, provincia de Chiloé, este 2018 se vienen enérgicas movilizaciones de los trabajadores del sector.

El representante gremial criticó a la Nueva Mayoría por no hacer propio el discurso contra la Ley de Pesca, durante la campaña de Alejandro Guillier. Sin embargo, indicó, sí lo tomó como consigna el senador Manuel José Ossandón, “lo que mucha gente creyó, y votó por el abanderado de ChileVamos”.

“No nos quedará otra que seguir en la calle, nosotros lo dijimos, no va a haber paz social mientras no haya una Ley de Pesca como corresponde, mucho más ahora que ellos son los gestores de la norma. Ossandón agarró una bandera, arrastró mucha gente, lo que no hizo la Nueva Mayoría, abandonaron el tema pesquero, no tuvieron un discurso recurrente y lo toma un tipo de derecha, ojalá que me equivoque pero esto fue una estrategia de campaña para atraer votantes a Piñera. Ojalá me equivoque y este hombre hable con sinceridad y quiera abordar el tema pesquero como se merecen los artesanales”, subrayó.

Para el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), “si se mantienen los privilegios a los industriales, sin dar cuenta que los recursos pesqueros son de todos los chilenos, sin esos cambios profundos, solo se maquillará una ley corrupta”.

De esta manera, el dirigente Hernán Machuca advirtió que se mantendrán en estado de alerta, señalando que defenderán “con uñas y dientes los derechos del sector artesanal y la eliminación de la norma”.