Rodrigo Echecopar: “Revolución Democrática no se negará a dialogar con Piñera”

El presidente de RD agregó que sería un error estratégico “atrincherarse” durante el próximo ciclo político pero aclaró que eso no significa que participarán de “cocinas” o apoyarán propuestas que busquen desmantelar los derechos sociales. “Tenemos que crear un lenguaje convocante para ir construyendo una oposición activa”, señaló.

P. López y C. Medrano |Jueves 21 de diciembre 2017 19:47 hrs.

“Me sorprendió la facilidad con que algunos analistas explicaron la derrota de Alejandro Guillier”, afirmó el presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, respecto de las reflexiones que se han hecho acerca de la contundente victoria de Sebastián Piñera el pasado domingo.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Echecopar señaló que “hay que enfrentar este momento con un poco más de reflexión, hay un avance considerable de la Derecha que supera su techo histórico y hay que preguntarse qué significa eso”.

Echecopar agregó que “Chile Vamos fue muy efectivo en instalar una campaña maliciosa y falsa como el Chilezuela o los votos marcados, no podemos permitir nunca más que se nos imputen cosas así que no son reales, cuando la gente celebró gritando ‘Chile se salvó’ es porque están dentro de un escenario que no se condice con la realidad”.

En ese sentido el presidente de Revolución Democrática señaló que es necesario ampliar el poder de convocatoria del Frente Amplio “es un desafío que es constante, no se acaba en una sola oportunidad y que requiere estar en un proceso no solo de reflexión, sino que de construcción territorial y social para lograr esos vínculos”, señaló.

El dirigente se refirió además a la relación que sostendrá RD con el actual gobierno y aseguró que su colectividad estará proclive a generar entendimientos, aunque sin tranzar en las demandas del referente “desde RD no vamos a ser quienes dicen que no dialogaremos y que nos meteremos en una trinchera. Reconociendo ser parte de esta democracia tenemos que abrir canales de diálogo, pero tenemos que ser claros en que no caeremos ni en cocinas, ni apoyaremos propuestas que vayan en pos de desmantelar derechos sociales”, recalcó.

Echecopar finalizó señalando que como coalición tendrán que saber convocar a los que faltan y agregó que “como referente estamos convencidos de que solos no lograremos crear los cambios que el país necesita”.