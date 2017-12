Senado de U. de Chile: “El Estado no garantiza excelencia de las universidades”

El proyecto de ley fue despachado desde la Cámara de Diputados a la Cámara Alta. El hecho alertó a la comunidad de planteles estatales por la no consideración de indicaciones por las que alegaban los rectores. Así, la entidad de la Casa de Bello realizó una plenaria ayer para ver qué se hace en lo que se discuta en ese otro trámite del Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Cámara Alta el proyecto de ley sobre Universidades Estatales. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, ya avisó que se incorporarán aspectos significativos para los rectores, pero independientemente del anuncio de la autoridad, este jueves se realizó una plenaria en el Senado Universitario de la Universidad de Chile para analizar este hecho.

Allí se comentaron los reparos que ya manifestaba el rector Ennio Vivaldi, en entrevista con este medio, sobre la importancia de preservar la autonomía de los planteles estatales, asegurar el crecimiento de la matrícula y que el Estado garantizara la excelencia de las universidades.

En ese sentido, una publicación del Senado de la Casa de Bello realizó las mismas críticas por la ley despachada. Afirmaron que el Estado solo fomentaría “la excelencia de sus universidades, y no ‘garantizarla’”; además, hasta el momento mantiene el “límite al aumento de matrícula en las Universidades Estatales”; y se mantendría “la limitación a la autonomía de las universidades en su gobierno interno”.

Esto último fue enfatizado por el rector Ennio Vivaldi en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, cuando declaró que “la autonomía es un tema que ha contaminado a personas del propio gobierno, ideas absolutamente obtusas y absurdas en términos de que se ha instalado una discusión en que se plantea que la universidad es capturada por sus comunidades. Eso no es problema en ningún lugar del mundo y no ha sido nunca un problema en la historia de Chile”.

Otro de los puntos que destacó la publicación del Senado Universitario, fue que en el actual proyecto “se mantiene la eliminación de la norma que garantizaba financiamiento público a aquellas universidades estatales sometidas a programas de mejoramiento de calidad por no cumplir con exigencias de acreditación”. También hay otro aspecto que tiene que ver con que “se mantiene la redacción de no aplicar exención de impuestos a “todos los bienes o actividades de la Universidad”; y por último, se elimina la norma “que proponía liberar conocimiento para fines públicos a través del sistema de licencia no exclusiva”.