La incertidumbre se toma el destino del PPD

En el Partido por la Democracia (PPD) se adelantan las fechas de vencimiento. Su directiva, encabezada por Gonzalo Navarrete, ya comunicó a la interna del partido que dejará vacante el cupo tres meses antes de lo consignado a la hora de asumir. La colectividad todavía mastica los duros resultados de las últimas elecciones parlamentarias, que acotó su participación en la Cámara de catorce representantes a solo ocho.

Desde el interior de la tienda emanan diversas teorías para justificar la merma vivido durante las últimas elecciones. Una de las teorías que se manejan es que el Frente Amplio habría ocupado parte del espectro político que anteriormente ocupaba el partido de Ricardo Lagos. Es lo que señala Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, además de reconocer la debilidad de la fuerza política del partido: “Hay un deterioro de la fuerza política del PPD y se explica por varias razones. El trabajo parlamentario de los que iban a reelección en muchos lugares estuvo desconectado del territorio. La aparición de nuevos rostros que no tenían un trabajo territorial también nos perjudicó. Creo que el tema central es que buena parte de nuestra votación en sectores urbanos se la llevó el Frente Amplio. El PPD fue disputado en su espacio político y su discurso por el Frente Amplio”.

Con la evidencia del decrecimiento, el PPD busca ahora retomar el rumbo y redefinir algunas orientaciones. Siempre ha existido en la tienda una cercanía y sintonía particular con el Partido Socialista y nunca se ha descartado de plano una eventual fusión de fuerzas. A pesar de la posibilidad, Navarrete es enfático en señalar que esa no sería una solución a los actuales problemas: “Esa no es una solución a corto plazo, sería una solución burocrática y nosotros necesitamos soluciones políticas. Necesitamos reafirmar nuestra convicción de qué es lo que somos, qué lugar ocupamos y, luego de eso, establecer una política de alianzas”.

Con fusión o sin fusión, lo cierto es que Navarrete abandonará la dirigencia del partido el 15 de abril y las alternativas para encabezar la colectividad ya comienzan a sonar con más fuerza. Marco Antonio Núñez dejará de ser diputado a partir de marzo del año venidero. Dentro del partido insisten en que sería positivo que un militante se dedicara tiempo completo a la mesa de la colectividad, pero al mismo tiempo suenan nombres como el de Jaime Quintana.

Al ser consultado sobre la posibilidad de liderar el PPD, el actual diputado Núñez es cauto: “Prometí guardar silencio hasta llegar a un acuerdo”, señaló antes de entrar a una reunión en la que abordaría el tema.

Una de las que se ha preocupado de empujar una eventual candidatura de Marco Antonio Núñez es la diputada y jefa de bancada del PPD Loreto Carvajal. La parlamentaria es una fiel defensora del desempeño profesional del ex presidente de la Cámara y no tiene reparos en explicitar que ya le solicitó a Núñez postular al cargo: “Hemos respaldado a Marco por varias razones. Cuando fue presidente de la Cámara lo hizo con mucha energía y eficiencia. Es fundador del PPD, muy profesional, por eso como bancada se lo pedimos: que sea presidente del PPD”.

Al ser consultada sobre las otras cartas que suenan en los pasillos –el actual canciller Heraldo Muñoz o el ex timonel de la tienda Jaime Quintana-, la diputada es enfática en que su respaldo y lealtad estarán con el diputado: “Hay muchos que están sonando en la prensa, pero no he sabido de ninguno que vaya a ser candidato. Tanto Quintana como Heraldo Muñoz han sido grandes aportes para el partido. Ahora, ¿por qué respaldamos a Marco? Porque conocemos su historia, somos colegas y hay un conocimiento más profundo de la mirada de partido. Las propuestas del senador Quintana y de Heraldo Muñoz no las conocemos”.

Según consignó hace unos días La Tercera, el actual ministro de Relaciones Exteriores estaría dispuesto a llegar a la mesa directiva solo en caso de que exista una lista unitaria.

El PPD comienza un periodo de definiciones que vivirá su primera etapa este 6 de enero con una directiva nacional ampliada, para luego dar paso a un Consejo Nacional que definirá los consensos básicos del partido previa discusión regional. El 15 de abril toda la militancia del PPD está convocada a votar por una nueva directiva que tendrá que resolver la orientación que tendrá el partido de ahora en adelante.