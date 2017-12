Indulto al tirano Fijimori

Sobre el artículo del indulto a Fujimori, quien es claramente un criminal, no estoy de acuerdo en lo que se señala en cuanto a que se niega cualquier fundamento humanitario que puede existir al respecto. Se desconoce el tiempo transcurrido en prisión ni el posible mal estado de salud del ex dictador.

Tampoco se hace una acabado análisis político de la conveniencia para el presidente de hacerlo.

Es decir se hace aparecer que todo es impresentable y que los tontos electores de allá son aliados de esta atrocidad.

Soy de los que siempre votó por la concertación y la Nueva Mayoría, salvo la última vez que no lo hice porque muchos dirigentes de esos sectores me desilusionaron. ¿Sería considerado también tonto me pregunto?