No+AFP cuestiona voluntad del Gobierno para apresurar cambios al sistema previsional

A fines de la semana pasada un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría hizo un llamado al Ejecutivo para que le pusiera urgencia al proyecto denominado como nuevo ahorro colectivo, que cobraría al empleador un 5 por ciento del sueldo que sería administrado por una nueva entidad pública y sin fines de lucro. Este anuncio se vio retardado en el camino y cuenta nada más que con el mes de enero para ser aprobado.

Osvaldo Andrade, diputado socialista y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, explicó a este medio que la iniciativa traería cosas nuevas al sistema previsional, que actualmente está administrado por las AFP.

“Incorpora un actor público en la administración de los fondos de pensiones, cuestión que hoy en día estaba solamente entregada al sector privado con los resultados que hemos conocido, que la industria de la AFP ha sido un fracaso. Con un actor público, los chilenos y chilenas pueden también resolver dónde ponen sus fondos y pueden decidir si mantienen sus dineros en el actor público o privado”, declaró.

El tránsito por este camino, según Andrade, llevaría a Chile a tener un sistema mixto de pensiones, algo que en su opinión es “ideal” y que quita el foco de la capitalización individual. Lo extraño, acorde a la calificación del parlamentario, es que el Gobierno les pidió comprometerse expresamente para que se apuraran en el trabajo de esta nueva regulación, que transitó por las comisiones de Hacienda, Constitución y Trabajo. Sin embargo esto no habría servido de nada, al tener esta demora que incluso podría dificultar su materialización.

“Nos pidieron darle mucha celeridad a estos proyectos. Nos reunimos con el entonces ministro de Hacienda y de ahí elaboramos un protocolo para darle velocidad a la tramitación. Ocurre que eso se detuvo porque el Gobierno no le ha puesto ningún tipo de urgencia. Nos causa profunda extrañeza y desconoce un compromiso que el mismo Gobierno nos pidió”, agregó.

Patricio Guzmán, economista de No+AFP, afirmó que el Ejecutivo planteó esta medida como una suerte de calmante sobre los movimientos ciudadanos. Además, aseguró que nunca estuvo la voluntad real para hacer modificaciones al sistema de pensiones y que esta decisión de último minuto de a analizarlo en el Comité Político en La Moneda, responde a oportunismo.

“El Ejecutivo nunca tuvo intención de que esto se aprobara. Se mandó tarde para hacer frente a las elecciones. Es un poco de juego de humo, para que cuando cambie el Gobierno digan que trataron, pero que no pudieron, y la verdad es que no quisieron, porque si no habrían mandado estos proyectos mucho antes. Y si quisieran realmente cambiar el sistema, no habrían cambiado el proyecto que mandaron que mantiene a la AFP tal como están”, dijo.

En cuanto a las maromas comunicativas del Gobierno para posicionar este tema en los medios, Guzmán terminó por decir que “es más bien quitar un poco de vapor de alta presión de la caldera, pero no apunta a cambios estructurales, que son los que necesitamos. Ellos quieren mantener el sistema de AFP”.